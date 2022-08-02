Ліга конференцій

Команда з Луганська проведе матч в єврокубках.

Зоря у рамках третього раунду кваліфікаційного етапу Ліги конференцій проведе матчі проти Університаті.

Це буде перший поєдинок між командами. До цього Зоря не провела жодного офіційного матчу цього сезону.

Де дивитись матч Зоря — Університатя?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між клубами, яка розпочнеться о 20:30. Також із затримкою в 10 хвилин поєдинок транслюватиметься на телеканалі 2+2. Через черговий виток агресії проти України свій номінально домашній поєдинок команда проведе у польському Люблині.

Зоря зустрінеться з Університатю вже у четвер, 4 серпня о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.