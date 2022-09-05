Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.
Цього тижня до поля нашої уваги потраплять перші матчі українських клубів на групових етапах трьох єврокубкових турнірів, ремейк фіналу Ліги чемпіонів УЄФА зразка сезону-2009/10, а також топ-матч англійської Прем’єр-ліги.
РБ Лейпциг — Шахтар
Вівторок, 6 вересня, 22:00. Стадіон Ред Булл Арена (Лейпциг, Німеччина)
Оскільки донецький Шахтар був проголошений переможцем не до кінця дограного минулого розіграшу української Прем’єр-ліги, "гірники" не мали потреби брати участь у кваліфікаційному раунді до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Із одного боку, ця остання в найближчий перспективі нагода була дуже доречною для команди, яка втратила майже всіх своїх легіонерів через початок чергового витку агресії проти України. А з іншого — колектив під управлінням нового керманича Ігора Йовічевіча в оновленому складі фактично не має досвіду єврокубкових баталій.
Шахтар спробував надолужити цю прірву з відсутності ігрового часу за допомогою благодійних матчів посеред літа, проте вже тоді амстердамський Аякс та італійська Рома дали зрозуміти різницю в класі та фізичній формі між клубами з України та топ-ешелоном Європи. Але грати в групі все ж таки "гірникам" доведеться, і цього разу для них дійсно не мав особливого значення результат жеребкування — будь-який іноземний суперник наразі буде сильнішим за команду Йовічевіча, допоки вона не набере оптимальної ходи.
Тим паче, якщо йдеться про німецький РБ Лейпциг, у складі якого один тільки Крістофер Нкунку коштує ледь не втричі більше, аніж увесь поточний склад донеччан. Однак навіть якісний набір футболістів поки що не допомагає Тедеско якісно увійти з командою до нового сезону. У Німеччині вже почали поговорювати про відставку тренера через незадовільні результати, приводом для чого стала поразка на минулих вихідних від франкфуртського Айнтрахта (0:4). У матчі проти 12 команди минулого розіграшу Бундесліги та чинного володаря трофея Ліги Європи "Червоні бики" мали б перевірити власні кондиції, але вийшло так, як вийшло.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є РБ Лейпциг. Коефіцієнт на перемогу команди Доменіко Тедеско становить 1,23, імовірність нічиєї оцінюється в 6,90, а успіх Шахтаря — у 12,26.
Інтер — Баварія
Середа, 7 вересня, 22:00. Стадіон Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)
Уболівальники зі стажем точно мають пам’ятати, як божевільний колектив на чолі з культовим Жозе Моуріньо перегравав мюнхенську Баварію в фіналі Ліги чемпіонів УЄФА-2009/10 в Мадриді (0:2), і після того до настільки високих щаблів світового футболу "нерадзуррі" більше не діставались. Але цього разу цим командам доведеться з’ясовувати сильнішого поміж собою в доволі інтригуючому квартеті, у якому каталонська Барселона в першому турі, неначе хижак, буде чекати на осічку будь-якого з конкурентів.
Баварія вайлувато ввійшла до нового сезону, і за підсумком нічиїх проти Боруссії з Менхенгладбаху та Уніону Берлін (двічі по 1:1) навіть не очолює звичним чином турнірну таблицю, передавши на це право Фрайбургу та Боруссії з Дортмунду. Можливо, згодом команда Юліана Нагельсманна надолужить відставання, однак наразі вона скоріше намагається звикнути до відсутності Роберта Левандовські на вістрі власної атаки.
І куди більш невдало розпочав виступи в новому футбольному році Інтер. Команда з Сімоне Індзагі на чолі вже примудрилась програти двічі: Лаціо (1:3) та Мілану в принциповому протистоянні минулими вихідним (2:3), що точно не допоможе "нерадзуррі" повернути титул на внутрішній арені. Однак календар у Лізі чемпіонів для "змій" є більш-менш прийнятним, оскільки вони очікуватимуть на здобуття трьох очок в матчі проти чеської Вікторії, і можуть спробувати різні підходи в першій грі проти Баварії, у якої в графіку одразу два поспіль протистояння проти конкурентів.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Юліана Нагельсманна. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 1,83, імовірність нічиєї оцінюється в 4,17, а успіх Інтера — у 4,08.
Фенербахче — Динамо Київ
Четвер, 8 вересня, 19:45. Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Україна)
За великим рахунком, київське Динамо мало нагоду сміливо розбити табір у турецькому Стамбулі, бо до цього міста в поточній єврокубковій кампанії воно навідується вже вдруге. Що цікаво, із різнобарвної палітри місцевих клубів, "біло-сині" мають грати виключно проти Фенербхаче, фанати якого запам’ятались ганебною поведінкою в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. У підсумку, "канарки" таки дістались групового етапу другого за рангом змагання, а жереб надав їм можливість відігратись за минулі невдачі.
Чи добра новина для команди Мірчі Луческу, що вона зустрінеться проти заздалегідь розібраного під час тактичних занять суперника, чи ні — покаже лише час і досвід подій безпосередньо на футбольному полі. Єдине, що наразі точно відомо, Динамо програло чотири свої останніх зустрічі, а в середині колективу коїться бозна-що. Звісно, починати сезон на внутрішній арені матчами проти Дніпра-1 (0:3) та Зорі (2:3) було ще тим випробуванням, а проти Бенфіки заздалегідь не вбачалось особливих перспектив, проте "біло-сині" зараз навіть не наближені до того ігрового стилю, із яким долали Фенербахче ще трохи більше місяця тому.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Жорже Жезуша. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,63, імовірність нічиєї оцінюється в 4,23, а успіх Динамо Київ — у 5,27.
Дніпро-1 — АЗ Алкмар
Четвер, 8 вересня, 22:00. Стадіон Муніципальний (Кошице, Словаччина)
Колектив Олександра Кучера спробував погратись в інтригу з українським уболівальниками, коли протистояв кіпрському АЕК Ларнака за крок до виходу до Ліги Європи УЄФА, однак у матчі-відповіді суперники не залишили жодних шансів українському колективу. Тоді було зрозуміло, що команда без належного ігрового досвіду, із новим головним тренером та новим підбором виконавців станом на початок року є дійсно недостатньо підготовленою для великих баталій.
Однак для зустрічей на внутрішній арені навіть таких кондицій СК виявилось цілком достатньо. Шокуюча розгромна перемога над київським Динамо (3:0) ще досі існує в інформаційному полі країни, і дещо навіть заміщує нещодавній успіх у зустрічі проти рівненського Вересу (2:0). Фактично, дніпряни наразі не пропускали голів у чемпіонаті та не втрачали очок, проте цими характеристиками навряд чи можна залякати майбутнього суперника з Нідерландів. АЗ ішов до Ліги конференцій ще з середини липня, тож навряд чи, потрапивши до групи з Дніпром-1, Аполлоном та Вадуцем, захоче вважати себе негідним виходу до наступного раунду. Та й у національній першості команда Паскаля Янсена ще не програвала.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є АЗ Алкмар. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 1,53, імовірність нічиєї оцінюється в 4,17, а успіх господарів — у 5,91.
Манчестер Сіті — Тоттенгем
Субота, 10 вересня, 19:30. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)
Чинні чемпіони Англії не відстають від загальної картини футболу власної країни, маючи певні проблеми з досягненням необхідних результатів на старті нового сезону. Перемоги над Крістал Пелес (4:2) та Ноттінгем Форест (6:0) були здобуті відносно легко, проте вже перше випробування суперником середньої руки у вигляді гостьового матчу проти бірмінгемської Астон Вілли створило для команди Хосепа Гвардіоли певні труднощі (1:1). І це ми ще не згадуємо запальний матч проти Ньюкасла (3:3), хоча статус "сорок" поміж топ-командами та середняками ліги навряд чи визначить навіть їхній головний тренер Едді Гау.
Антоніо Конте тим часом колись сказав, що його команда хоче боротись за чемпіонський титул у цьому сезоні. Не довіряти словам італійського керманича підстав не має — лондонський Тоттенгем наразі розташований у турнірній таблиці поруч і Манчестер Сіті, так само як і суперники маючи 14 очок у своєму активі. Але ми всі прекрасно знаємо, що на початку футбольного року "шпори" можуть навіть утримувати першу сходинку впродовж кількох поспіль турів, проте потім із командою щось трапляється, і вона починає скочуватись на більш низькі позиції. Підстав для виникнення цього "щось" наразі не видно, але навіть дербі проти Челсі (1:1) не могло розкрити всі недоліки "шпор".
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Хосепа Гвардіоли. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 1,40, імовірність нічиєї оцінюється в 5,52, а успіх Тоттенгема — у 7,52.