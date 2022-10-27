Ліга конференцій

Давід Катала висловився перед матчем Ліги конференцій.

Головний тренер Аполлону Давід Катала висловився напередодні матчу Ліги конференцій з Дніпром-1.

"Наша команда дуже плідне готується до гри. Усі наші думки про те, щоб перемогти й пройти до наступного раунду Ліги конференцій. Сьогодні буде важкий бій.

Головне – це грати агресивно в атаці, здобувати і реалізовувати свої моменти. Через це ми і зможемо досягти успіху.

Нам потрібно зіграти щільно у захисті, не припускатися простих помилок, оскільки у Дніпра-1 є дуже висококваліфіковані форварди, які не марнують таких нагод і реалізують такі моменти. Водночас нам треба буде реалізовувати власні нагоди і самим грати результативно, використовуючи усі свої шанси при будь-якій можливості. Тому ми не будемо робити якихось змін, адже це вже дало нам результат у матчі з АЗ. Головне – це пресингувати і не давати супернику вільного простору. Це все може вплинути на результат. Матч триває 90 хвилин і нам треба буде грати концентровано кожної хвилини, і не випадати з ігрового тонусу. Тільки тоді ми зуміємо досягти результату, який нас влаштовує, а це тільки перемога, адже тільки вона забезпечить нам можливість вийти до наступного раунду", — цитує тренера офіційний сайт Дніпра-1.

Визначальна гра між дніпровським Дніпром-1 та кіпрським Аполлоном відбудеться 27 жовтня, о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.