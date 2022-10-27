Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у рамках групи E, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та кіпрський Аполлон.

Дніпровський Дніпро-1 зіграє в п'ятому турі Ліги конференцій УЄФА проти кіпрського Аполлона на полі Кошицької арени.

Олександр Кучер, після перемоги над харківським Металістом (1:0), залучив до стартового складу Валентина Рубчинського до опорної зони, тоді як ліворуч у нападі зіграє Олександр Назаренко.

Давид Катала, у порівнянні з перемогою над нідерландським АЗ Алкмар (1:0), вирішив використати з перших хвилин Кіріаку в центрі захисту в парі з Вукашином Йовановичем, тоді як Коль зіграє в опорній зоні, а Пітас та Йостен складуть фланги атаки. Напад господарей очолить Хенті.

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський, Бабенко — Танчик, Піхальонок, Назаренко — Довбик.

Запасні: Рибак, Кінарейкін, Юрчук, Кононов, Бузанелло, Логінов, Когут.



Аполлон: А. Йованович — Кабрал, Кіріаку, В. Йованович, Алісамі — Коль, Шполярич — Піттас, Онженда, Йостен — Хенті.

Запасні: Лоїзу, Деметріу, Пейберн, Артіматас, Дабо, Ва, Хаммас, Дігіні, Шахар, Жраді.



Гра Дніпро-1 — Аполлон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.