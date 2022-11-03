Ліга конференцій

Валерій Городов відповів на запитання журналістів перед гостьовим поєдинком проти АЗ.

Тренер Дніпра-1 Валерій Городов прокоментував майбутній матч шостого туру групового етапу Ліги конференцій проти АЗ.

"На мій погляд АЗ буде фаворитом протистояння, вони є лідером нашої групи, але у нас є можливість зайняти перше місце. Ми зробимо для цього все можливе. Щоб перемогти, нам потрібно буде зіграти один за одного, як єдине ціле. Думаю, що для нас ця перемога буде більш важливою.

Усім важко готуватись та грати у цій ситуації, але треба робити свою справу. Наші хлопці – сильні футболісти і сильні люди", - наводить слова Городова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч АЗ – Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 3 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.