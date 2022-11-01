Гра відбудеться 3 листопада у Нідерландах.
Анастасіос Папапетру, Getty Images
01 листопада 2022, 15:17
Матч шостого туру групового етапу Ліги конференцій між Дніпром-1 та АЗ обслуговуватиме бригада арбітрів із Греції. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром матчу буде Анастасіос Папапетру, якому на лініях допомагатимуть Трифон Петропулос та Йорданіс Аптосоглу. Резервним рефері призначено Андреаса Гамаріса.
Нагадаємо, в останньому турі Дніпро-1 та АЗ вестимуть боротьбу за перше місце у групі.
Матч АЗ – Дніпро-1 пройде в Алкмарі (Нідерланди) у четвер, 3 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.