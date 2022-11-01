Ліга конференцій

Гра відбудеться 3 листопада у Нідерландах.

Матч шостого туру групового етапу Ліги конференцій між Дніпром-1 та АЗ обслуговуватиме бригада арбітрів із Греції. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу буде Анастасіос Папапетру, якому на лініях допомагатимуть Трифон Петропулос та Йорданіс Аптосоглу. Резервним рефері призначено Андреаса Гамаріса.

Нагадаємо, в останньому турі Дніпро-1 та АЗ вестимуть боротьбу за перше місце у групі.

Матч АЗ – Дніпро-1 пройде в Алкмарі (Нідерланди) у четвер, 3 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.