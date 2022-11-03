Ліга конференцій

Півзахисник дніпрян вже налаштовується на наступний поєдинок.

СК Дніпро-1 у рамках поєдинку шостого туру групового етапу Ліги конференцій грав проти АЗ Алкмаар та поступився з рахунком 1:2.

Півзахисник дніпрян Руслан Бабенко прокоментував поразку своєї команди.

"Ми приїхали в Алкмар за перемогою і весь матч намагалися переломити хід гри. Так, перші 20 хвилин зустрічі були за АЗ, однак далі ми почали створювати моменти, взяли гру під свій контроль і зрівняли рахунок. Але для більшого щось бракувало. Проте головний тренер після гри сказав, що ми добре виглядали і подякував нам за гру.

В чому сила АЗ? Дуже хороша індивідуально майстерність у суперників, добре грають один в один. Виглядали трохи швидше за нас, що у першій грі, що сьогодні. Основне те, що швидше приймають рішення на полі, тільки у цьому.

Наступна гра вже через два дні? Для футболіста далеко не завжди буває, коли ти граєш три гри за тиждень, але коли до цього адаптуєшся, то вже чекаєш на наступний матч. Входиш у цій кураж і не відчуваєш якихось проблем, що у тебе кожні три дні матч. Зараз ми сконцентруємося на чемпіонаті і будемо прагнути вигравати кожен матч.

Українські вболівальники на трибунах? Хочеться їм тільки подякувати. Дуже приємно бачити українські прапори на стадіоні. Вболівальники постійно підтримували нас і гнали вперед. Дякую за це нашим людям", — наводить слова Бабенка офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між СК Дніпро-1 та АЗ.