До вашої уваги реакція наставників після матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій.
ОЛЕКСАНДР КУЧЕР, СК ДНІПРО-1
23 лютого 2023, 20:54
Наразі проходить матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій між Дніпром-1 та АЕКом з Ларнаки.
Після закінчення матчу на традиційну прес-конференцію прийдуть головні тренери команд – Олександр Кучер та Хосе Луїс Ольтра.
Початок заходу запланований на 21:45 за київським часом – це у тому випадку, якщо не буде додаткового часу та серії пенальті.
Онлайн трансляція:
Нагадаємо, перша гра між АЕКом та Дніпром-1 закінчилася на користь команди з Кіпру з рахунком 1:0.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – АЕК.