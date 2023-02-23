Ліга конференцій

До вашої уваги реакція наставників після матчу 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Наразі проходить матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій між Дніпром-1 та АЕКом з Ларнаки.

Після закінчення матчу на традиційну прес-конференцію прийдуть головні тренери команд – Олександр Кучер та Хосе Луїс Ольтра.

Початок заходу запланований на 21:45 за київським часом – це у тому випадку, якщо не буде додаткового часу та серії пенальті.

Онлайн трансляція:

Нагадаємо, перша гра між АЕКом та Дніпром-1 закінчилася на користь команди з Кіпру з рахунком 1:0.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – АЕК.