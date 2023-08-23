Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку фіналу плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють словацький Спартак Трнава та дніпровський Дніпро-1.

Словацький Спартак Трнава та дніпровський Дніпро-1 зіграють перший матч раунду плей-оф Ліги конференцій УЄФА на полі стадіону Ім. А. Малатінскего.

Міхал Гашпарик вирішив використати з перших хвилин

Валерій Городов, після поразки від київської Оболоні (1:2), залучив до стартового складу

Спартак Трнава: Такач — Коштрна, Штетіна, Коша, Мікович — Буката, Зелькович, Прохазка — Офорі, Джуричин, Даніел.

Запасні: Русов, Вантруба, Горосіто, Компан-Брезник, Штефаник, Азанго, Уїлакі, Пенья, Шулек, Рістовські, Осені, Баїнович.



Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Кравець —— Лєднєв, Піхальонок, Рубчинський, Горбунов — Гуцуляк.

Запасні: Макс Валеф, Пуріта, Горін, Філіппов, Когут, Каплієнко, Танчик, Є. Пасіч, Пірес, Білл.



Гра Спартак Трнава — Дніпро-1 почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.