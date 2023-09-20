Ліга конференцій

Роман Вантух поділився своїми думками перед грою з Гентом.

Захисник луганської Зорі Роман Вантух прокоментував майбутній матч стартового туру групового етапу Ліги конференцій проти бельгійського Гента.

"Насамперед хочу подякувати ЗСУ, відзначити їх героїзм і мужність, те, як вони захищають наш народ. Велика їм похвала і дякую. На жаль, ми не зібрали польських журналістів, але польський народ я б теж хотів подякувати. У важкий час вони простягли руку допомоги Україні, стали на бік добра, а я вважаю, що добро завжди перемагає.

Тренерський штаб надав нам інформацію про суперника. Ми вже не перший день переглядаємо Гент та готуємось до матчу. На папері Гент – фаворит групи, але ми нікого не боїмося, хоча всіх поважаємо. Гратимемо у свій футбол. Це гарна нагода для кожного з нас показати свої сили на європейській арені. Постараємося віддати у матчі всі сили.

Котирування букмекерів? Андердогом завжди бути легше, тому що менше очікувань. А коли ти можеш усе перевернути, то в очах людей виглядатиме інакше. Хоча Гент – фаворит, але нам нема чого втрачати. Можемо показати те, чого від нас не очікують", — сказав Вантух на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Зоря — Гент відбудеться завтра, 21 вересня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.