Ліга конференцій

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри із Гентом.

Головний тренер луганської Зорі Валерій Кривенцов прокоментував нічийний результат у матчі стартового туру групового етапу Ліги конференцій проти бельгійського Гента (1:1).

"Це був перший матч кваліфікації, тому з огляду на турнірну таблицю, яка тільки формується, програвати не можна було категорично. Команда це завдання виконала.

Що до гри — Гент, наразі, є лідером бельгійського чемпіонату. Команда демонструє активний, агресивний, швидкий футбол, до якого ми були готові. Можна вважати, що результат позитивний для нас, хлопці активно працювали в обороні, що не дало супернику багато грати біля наших воріт. Було достатньо хороших моментів для реалізації, але сьогодні матч був досить хиткий — могли програти, а могли й перемогти.

Останні десять хвилин Гент активно грав біля штрафної Зорі? Це не була моя настанова, навпаки, мої прохання були у тому, щоб якомога вище від наших воріт зустрічати суперника, а також проводити контратаки. Розраховував на те, що заміни, зможуть освіжити нашу гру, посилити атакувальний потенціал, але це, насамперед, і не вистачило для кінцевого позитивного результату. В підсумку, все ж таки, результат добрий, та я ним задоволений.

Звісно ж, ми сподівалися та розраховували тільки на перемогу, але гра вносить свої корективи. На даний момент грати у відкритий, атакувальний футбол із Гентом нам було важко. Тому результат який він є.

Ми вивчали суперника, подивились приблизно дев'ять поєдинків, намагалися якомога краще вивчити стиль їх гри, а також роздивлялися окремих гравців. Була настанова грати у активний футбол, але на даний момент, до відкритого футболу з таким суперником ми були не готові.", — наводить слова Кривенцова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Гент.