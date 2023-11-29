Єврокубковий поєдинок відбудеться завтра, 30 листопада, о 19.45 за київським часом.
Евангелос Манухос, Getty Images
29 листопада 2023, 18:50
Стала відома суддівська бригада, яка обслужить матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій між бельгійським Гентом та луганською Зорею. Про це повідомляє УЄФА.
Головним арбітром матчу буде грек Евангелос Манухос, якому допомагатимуть Костантинос Псарріс та Костантинос Ніколаідіс. Резервним рефері призначено Анастасіуса Папапетру.
За систему ВАР відповідатиме Арістотеліс Діамантопулос, також із Греції.
Нагадаємо, матч Гент-Зоря відбудеться завтра, 30 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.