Ліга конференцій

Наставник луганської команди поділився своїми думками перед грою з Гентом.

Тренер луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував майбутній матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій проти бельгійського Гента.

"Чекаємо серйозного матчу, тому що ми встигли подивитися не тільки ігри в записі, а й подивитися зустріч Гента на стадіоні проти лідера чемпіонату Бельгії. Гра дуже сподобалася. Був повний стадіон, обидві команди боролися з першої до останньої хвилини.

На жаль, через війну дуже рідко ми граємо при повних трибунах чи взагалі з вболівальниками. А якщо фани й є, то частіше вони підтримують не нашу команду. На теорії ми казали гравцям, що Луганськ був одним з самих відвідуваних міст в Україні за вірністю вболівальників. Пригадали, що наш талісман чорно-білий кіт, а кіт, як відомо, вийде з будь-якої ситуації, як би складно не було. Це символ Зорі.

Розуміємо, що гра буде дуже важкою. За складом, за мобільністю та досвідом Гент досвідчена команда, як в єврокубках, так і в чемпіонаті. Сподіваюся, що хлопці це розуміють та ми зможемо зіграти пристойно завтра", - наводить слова Коваля прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Гент-Зоря відбудеться завтра, 30 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.