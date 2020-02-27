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Джузеппе Саннино съездил в Италию и временно лишился работы.

Один из двух итальянцев, составляющих тренерский тандем Гонведа, отстранен руководством венгерского клуба от работы после поездки в Италию — сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Джузеппе Саннино съездил в Италию, а когда вернулся, то клуб, встревоженный вестями об эпидемии коронавируса на севере страны, не допустил тренера к команде, устроив "карантин". Никаких признаков заражения у Саннино не обнаружено, но венгры решили подстраховаться.

Во время отсутствия Саннино его коллеге-соотечественнику Алессандро Реченти будет помогать тренер второй команды Иштван Писонт.

Ранее сообщалось, что в Италии коронавирусом заразился профессиональный футболист из Серии С.

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