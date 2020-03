Итальянский специалист призвал всех соблюдать правила в связи с пандемией коронавируса.

"Пожалуйста, оставайтесь дома и соблюдайте все правила. Это единственный способ противостоять сложившейся ситуации".

"Это сложный момент, но если мы будем держаться вместе, то справимся. Не сдаваться!", — сказал Конте.

Coach Conte's message: we will get through this by staying united



