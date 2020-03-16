Италия

Главный тренер Интера Антонио Конте обратился к болельщикам.

Итальянский специалист призвал всех соблюдать правила в связи с пандемией коронавируса.

"Пожалуйста, оставайтесь дома и соблюдайте все правила. Это единственный способ противостоять сложившейся ситуации".

"Это сложный момент, но если мы будем держаться вместе, то справимся. Не сдаваться!", — сказал Конте.

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Coach Conte's message: we will get through this by staying united, #TogetherAsATeam 💪⚫🔵⚫🔵



The biggest battles are won together. You can make a donation here 👉 https://t.co/VV0lYco83Y pic.twitter.com/yPCB98LYXI — Inter (@Inter_en) March 14, 2020

Ранее сообщалось, что Интер объявил карантин до 22 марта из-за угрозы коронавируса.

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