Главный тренер Интера Антонио Конте обратился к болельщикам.
АНТОНИО КОНТЕ, GETTY IMAGES
16 марта 2020, 15:18
Итальянский специалист призвал всех соблюдать правила в связи с пандемией коронавируса.
"Пожалуйста, оставайтесь дома и соблюдайте все правила. Это единственный способ противостоять сложившейся ситуации".
"Это сложный момент, но если мы будем держаться вместе, то справимся. Не сдаваться!", — сказал Конте.
Ранее сообщалось, что Интер объявил карантин до 22 марта из-за угрозы коронавируса.
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