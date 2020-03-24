Бельгийский клуб сохранил солидную сумму благодаря договоренности с футболистами.
Венсан Компани, фото getty images
24 марта 2020, 15:50
Игроки Андерлехта отказались от заработной платы за март после общения с руководством клуба b Венсаном Компани, сообщает HLN.
Тем не менее, была также и группа, которая смогла согласиться лишь на понижение своей зарплаты.
Благодаря такому решению Андерлехт сможет сэкономить порядка трех миллионов евро. Такое вмешательство необходимо, ведь по словам генерального директора речь идет о существовании клуба.
Напомним, ранее игроки Боруссии Д отказались от 20% заработной платы.