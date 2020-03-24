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Бельгийский клуб сохранил солидную сумму благодаря договоренности с футболистами.

Игроки Андерлехта отказались от заработной платы за март после общения с руководством клуба b Венсаном Компани, сообщает HLN.

Тем не менее, была также и группа, которая смогла согласиться лишь на понижение своей зарплаты.

Благодаря такому решению Андерлехт сможет сэкономить порядка трех миллионов евро. Такое вмешательство необходимо, ведь по словам генерального директора речь идет о существовании клуба.

Напомним, ранее игроки Боруссии Д отказались от 20% заработной платы.