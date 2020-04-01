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Бывший защитник Манчестер Сити может помочь своему клубу.

Руководство Андерлехт вскоре обратится к игрокам с просьбой согласиться на урезание зарплаты, чтобы не сокращать персонал клуба.

Если игроки не примут предложение, то Венсан Компани готов платить футболистам из собственного кармана, сообщает HLN.

Андерлехт испытывается финансовые трудности из-за последствий эпидемии коронавируса.

Напомним, что ранее часть игроков бельгийской команды отказалась от заработной платы в апреле.