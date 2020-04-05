Александара Прийовича приговорили к трем месяцам домашнего ареста из-за нарушения комендантского часа в Сербии, сообщает AP.

Суд признал 29-летнего нападающего Аль-Иттихад виновным в нарушении правил карантина в субботу, 4 апреля.

В этом сезоне Прийович отыграл 12 матчей за арабскую команду, забив гол и сделав три результативные передачи.

Напомним, ранее карантин нарушил другой сербский нападающий — Лука Йович.