Тренер Рейнджерс Стивен Джеррард потребовал расследования по поводу голосования за отказ от возобновления чемпионата Шотландии.
Стивен Джеррард, Getty Images
16 апреля 2020, 15:36
По мнению Стивена Джеррарда, руководство шотландской лиги оказывало давление на клубы, которые проголосовали за окончательное прекращение чемпионата — сообщает Sky Sports.
"Клубы были попросту загнаны в угол, им не оставили иного выхода, – поведал тренер Рейнджерс во время The Football Show. – Я призываю провести расследование действий руководства лиги".
Ранее сообщалось, что клубы Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 проголосовали за окончательное прекращение сезона-2019/20 и объявление победителями первенств в дивизионах нынешних лидеров.
В ближайшее время подобное голосование может пройти по поводу прекращения первенства шотландской Премьер-лиги. Категорически против выступают лишь Рейнджерс, который хоть и отстает от Селтика на 13 очков, еще не потерял шансы на чемпионство, Хартс, занимающий последнее место и рискующий в таком случае покинуть ШПЛ, и еще как минимум один не названый клуб.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.