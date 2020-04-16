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Тренер Рейнджерс Стивен Джеррард потребовал расследования по поводу голосования за отказ от возобновления чемпионата Шотландии.

По мнению Стивена Джеррарда, руководство шотландской лиги оказывало давление на клубы, которые проголосовали за окончательное прекращение чемпионата — сообщает Sky Sports.

"Клубы были попросту загнаны в угол, им не оставили иного выхода, – поведал тренер Рейнджерс во время The Football Show. – Я призываю провести расследование действий руководства лиги".

Ранее сообщалось, что клубы Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 проголосовали за окончательное прекращение сезона-2019/20 и объявление победителями первенств в дивизионах нынешних лидеров.

В ближайшее время подобное голосование может пройти по поводу прекращения первенства шотландской Премьер-лиги. Категорически против выступают лишь Рейнджерс, который хоть и отстает от Селтика на 13 очков, еще не потерял шансы на чемпионство, Хартс, занимающий последнее место и рискующий в таком случае покинуть ШПЛ, и еще как минимум один не названый клуб.

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