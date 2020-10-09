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Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Ранее мы поговорили о лучших голкиперах и лучших крайних защитниках, а теперь переходим к центрбекам. Идеальной схемой "бланкос" мы определили 4-3-3 в большей степени потому, что в этом клубе играло огромное количество невероятных форвардов и ограничивать вас выбором одного или двух игроков из такого списка было бы неправильно. Поэтому мы остановились на схеме 4-3-3, по которой Реал играет последние сезоны.

На какую позицию Реала ни взгляни — везде легенды и сильнейшие футболисты. Центральные защитники — не исключение. Хакинто Кинкокес, Хосе Сантамария, Грегорио Бенито, Иван Эльгера — все они достойны оказаться в нашем списке, однако мы остановили выбор на другой четверке исполнителей. Итак, речь пойдет о Маноло Санчисе, Фернандо Йерро, Пирри и Серхио Рамосе.

Пирри

Выступал за команду: 1964—1980 гг

Матчи: 561

Голы: 172

Настоящая глыба того времени и всей истории Реала. 16 сезонов, 15 титулов, 561 матч, 172 гола... Пирри начинал свою карьеру в Гранаде на позиции оттянутого форварда, а впоследствии переквалифицировался в полузащитника и центрального защитника. Правда, говоря о Пирри следует вспоминать о таком понятии, как либеро — защитнике, у которого нет четкого места на поле. Пирри был свободным защитником и выполнял огромный объем работы. При этом, у этого испанца было выдающееся голевое чутье.

"Сантамария, Пушкаш, Соко, Хенто, Мюллер… Я должен был играть с такими легендами!". Молодой Пирри был в полном шоке, когда его приобрел сам мадридский Реал, но доля фарта помогла юному таланту стать основным уже в первый сезон. Тогда у Реала был переполнен лазарет, тренеры решили дать шанс Пирри и не прогадали. Так вышло, что Пирри оказался в команде, которая была на пороге смены поколений. Он стал свидетелем ухода таких легенд как Пушкаш, Сантамария и другие.

Предводителем той команды был Франсиско Хенто, а Пирри был ее неотъемлемой частью. Тот коллектив любили по всей стране, ведь в основе Реала в то время играли 11 испанцев.

И с таких подходом "сливочные" выиграли Кубок Европейских чемпионов, пройдя Интер самого Эленио Эрреры и в финале обыграв сербский Партизан. Этот молодой состав уже стал легендарным. Затем были три кряду чемпионства в Испании. Реал не знал себе равных, а Пирри был ярчайшим примером для подражания. Пирри — символ Реала и невероятно грозное оружие, ведь он мог сыграть практически на любой позиции.

В последних сезонах играл либеро и в 35-летнем возрасте завоевал 10-й титул чемпиона Испании. Затем отправился завершать карьеру в Мексику, где играло много ветеранов из Испании. На тот момент стал самым дорогим игроком в истории местного футбола. Центральным защитником Пирри назвать сложно, но он неоднократно закрывал именно эту позицию и долго играл либеро. Поэтому в нашем материале этот легендарный футболист начинает рубрику о центральных защитниках.

Маноло Санчис

Выступал за команду: 1983—2001 гг

Матчи: 710

Голы: 40

Легендарный футболиста Реала, капитан и выдающаяся личность. Всю карьеру провел исключительно в стане "бланкос", наиграл более 700 матчей, завоевал 21 трофей и в течение долгих 13 лет был капитаном команды.

Маноло Санчис пошел в своего отца — он тоже был защитником и тоже играл за Реал (провел около 100 матчей). Путь Маноло Санчиса в Реале начался в декабре 1983-го года, когда он дебютировал в первой команде в матче против Мурсии. Дебют выдался идеальным — Санчис забил победный гол и понемногу начал закрепляться в основе Мадрида. Маноло в 18 лет удивлял своей зрелостью и хладнокровной игрой. К 20 годам он стал важнейшим исполнителем Реала и неотъемлемым звеном обороны "сливочных".

Санчис взял тем, что ему удавалось блестяще читать игру и постоянно оказывать ровно там, где нужно. Место Санчиса в основе Реала никогда не ставилось под сомнение, а его авторитет и влияние в команде было непоколебимо. В итоге он провел за Реал 17 сезонов и лишь в двух из них сыграл меньше 30 матчей за сезон. Одно из самых выдающихся имен в истории Реала, которое всегда ставится в пример молодым игрокам клуба.

Фернандо Йерро

Выступал за команду: 1989—2003 гг

Матчи: 601

Голы: 127

Еще одна "глыба" в истории Реала. Йерро провел в Мадриде 14 лет, был лидером и капитаном, завоевал множество трофеев и навсегда вошел в историю. Фернандо Йерро — воспитанник клуба из своего родного города Велес-Малаги. Его первой взрослой командой стал Вальядолид, где он провел два года, показав себя с отличной стороны, после чего перебрался в Мадрид, который стал ему впоследствии домом.

Забавно, что Йерро пошел в футбол из-за своих старших братьев, но из-за проваленных просмотров в некоторых клубах Фернандо уже намеревался бросить это дело и найти другое призвание. Но любовь к игре номер один взяла вверх и в 18 лет он получил большой шанс в первой команде Вальядолида. Поворотный момент в карьере — финал Кубка Испании сезона-1988/89, где встретились его Вальядолид против Реала. Йерро в тот вечер был прекрасен, несмотря на поражение "пуселы" со счетом 0:1, и уже через несколько недель Фернандо красовался в футболке Реала. 21-летний игрок попал в клуб, о котором ранее мог только мечтать.

Интересно, что на первых порах Йерро часто ставили в полузащиту, на что Фернандо отвечал своими голами и передачами. В центре защиты он закрепился уже в середине 90-х, но забивать все равно не переставал. 127 голов за карьеру — невероятный показатель. Йерро был незаменимым игроком Реала на протяжении долгих лет, его уважали все вокруг и он преспокойно встал в один ряд с легендами "бланкос".

Серхио Рамос

Выступал за команду: 2005 -

Матчи: 654

Голы: 98

Ассисты: 39

А вот и человек, с которым ассоциируется Реал сегодня. Перес влюбился в Серхио в 2005 году, когда тот выступал за Севилью и только начинал чувствовать вкус большой игры. Флоренитно не пожалел на молодого защитника солидные для того времени 27 миллионов евро и это тот случай, когда президент попал в яблочко. Рамос стал частью сумасшедшего состава с Зиданом, Роналдо, Раулем, Бекхэмом, Сальгадо, Гути, Робиньо и другими. Это был космический уровень, но Рамос оказался готов к этому вызову. Первые годы Рамос играл справа и вытеснил из основы самого Мичела Сальгадо. Уже позднее его перевели в центр защиты, где он играет по сегодняшний день.

Много о Рамосе говорить не стоит, вы все знаете сами. Серхио готов умереть за команду и за эмблему, что было неоднократно доказано и словом, и делом. Голы Серхи неоднократно спасали Мадрид, но особняком в этом контексте, конечно же, стоит его гол головой на 93-й минуте финала Лиги чемпионов против Атлетико в 2014-м году. В тот день Серхио спас Мадрид и принес клубу (он счет сравнял, но те, кто помнят матч, вряд ли станут спорить, что именно удар Рамоса был ключевым) долгожданную дессиму.

Порой Рамос груб, а иногда даже жесток на футбольном поле, но это его стиль. Он воин и не умеет играть иначе. И в этом его сила. Такие лидеры рождаются крайне редко и Реал сильно пострадает после ухода Рамоса. А пока мы с вами можем еще год-другой лицезреть легенду в составе команды Зидана.

Пришло время голосовать! Правда, из этих четырех мастеров выбрать просто нереально. Все в равной степени заслуживают оказаться в символической сборной. Но менять правила мы не будем и выбор все-таки сделаем.

Редакция Football.ua считает, что место центральных защитников Реала в символической сборной займут Фернандо Йерро и Серхио Рамос. Теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять места центральных защитников в легендарном составе?