Испания

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять команд: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Ранее мы поговорили о лучших голкиперах Реала, а теперь переходим к линии защиты. Идеальной схемой "бланкос" мы определили 4:3:3 в большей степени потому, что в этом клубе играло огромное количество невероятных форвардов и ограничивать вас выбором одного или двух игроков из такого обширного списка было бы неправильно. Поэтому мы остановились на схеме 4:3:3, по которой Реал играет последние сезоны.

Начинаем с правых защитников. Здесь предстоит сделать выбор из двух футболистов. Ни в коем случае мы не оставили без внимания Маркитоса, Мануэля Санчиса-старшего, Кристиана Пануччи и Дани Карвахаля, но лучшими футболистами на этой позиции, по мнению редакции, стали Чендо и Мичел Сальгадо.

Чендо

Выступал за команду: 1982-1998 гг

Матчи: 463

Голы: 3

Легендарный Мигель Порлан Ногера, более известный как Чендо, воспитывался в академии Реала, а за первую команду провел 16 сезонов и был капитаном. Чендо всю карьеру играл только в Реале и по праву считается выдающейся личностью в истории клуба.

На протяжении восьми сезонов с 1986 по 1992 года Чендо был бессменным правым латералем "бланкос", сыграв за это время 297 из 320 возможных матчей. К сожалению, впоследствии хроническая травма колена не позволила игроку подобраться к рекордсменам по количеству матчей, однако это не помешало ему провести в клубе еще неплохие 6 сезонов. Уже после завершения карьеры Чендо рассказал, что очень часто он играл через боль. Боец до мозга костей.

В составе Реала семь раз завоевывал титул чемпиона Испании. Также является двукратным победителем Кубка Испании и двукратным обладателем Кубка УЕФА. Завершение карьеры Чендо выдалось с прекрасным хеппи-ендом — завоеванием седьмого для мадридцев Кубка европейских чемпионов.

Мичел Сальгадо

Выступал за команду: 1999-2009 гг

Матчи: 371

Голы: 5

Ассисты: 25

Мичел Сальгадо — один из самых значимых игроков испанского футбола, но вырастил его не Реал, а Сельта. Именно после удачных сезонов в стане "кельтов" на Мичела обратил внимание Реал. Тогда мадридцы заплатили за защитника 6 миллионов евро и закрыли правый фланг обороны на ближайшие десять лет. Перед 24-летним парнем стояла непростая задача: заменить ушедшего в Интер Кристиана Пануччи. Именно на Бернабеу Сальгадо дебютировал в Ла Лиге в составе Сельты, то есть эта арена уже была знаковой для Сальгадо.

В Мичела верили в Мадриде, но его молниеносное влияние на игру команды приятно удивило — Сальгадо тут же стал основным и в первом же сезоне выиграл Лигу чемпионов. Тем не менее, всё могло рухнуть для Сальгадо даже после такого успешного сезона: в 2000 году в Реале сменился президент и будущее футболиста повисло в воздухе. Пришедший Флорентино Перес хотел взять на эту позицию более именитого исполнителя, что почувстовал Сальгадо и напрямую обратился к президенту. Позже Перес говорил, что тот разговор изменил его отношение к футболисту, и больше он в нем никогда не сомневался.

Сальгадо был настоящим профессионалом и всецело отдавал себя на футбольном поле, за что был любим болельщиками. Сальгадо не выделялся особой техникой или сумасшедшим ударом, но у Мичела было "два сердца", что позволяло ему выполнять колоссальный объем работы. Сущность Сальгадо была в том, что он боролся за каждый мяч и был невероятно бескопромиссным защитником. Отдельного внимания заслуживает стартовая скорость испанца, ведь по этому показателю он был способен поспорить с самыми быстрыми игроками чемпионата Испании. За 10 лет в Реале Сальгадо четырежды становился чемпионом Испании, дважды завоевывал Суперкубок страны и по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Будучи уже возрастным футболистом, Сальгадо начал проигрывать конкуренцию молодому парню по имени Серхио Рамос и стал запасным. Мичел принял этот факт и был готов в любой момент помочь команде, даже если речь идет о двух-трех минутах. Сальгадо до последнего оставался предан этому городу и клубу, что никогда не будет забыто. В 2009 году Реал закатил церемонию прощания с Сальгадо. Там 33-летний Мичел не смог сдержать слез.

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Редакция Football.ua считает, что место правого защитника Реала в символической сборной займет Чендо. Теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять место правого защитника в легендарном составе?

Переходим к левым защитникам. Мы выбирали между Хосе Антонио Камачо, Роберто Карлосом, Пачином, Рафой Гордильо и, само собой, Марсело. Выбор был непростой, но все-таки полегче, чем на других позициях. Итак, речь пойдет о Камачо и Карлосе.

Хосе Антонио Камачо

Выступал за команду: 1973-1989 гг

Матчи: 430

Голы: 9

Камачо всю карьеру провел в Реале, сыграв в 16 сезонах. Уже в 34 года испанец проиграл конкуренцию молодым исполнителям и решил повесить бутсы на гвоздь. А так на протяжении всей карьеры, начиная с 19 лет, был основным левым латералем "бланкос" — выпал лишь сезон-1978/1979, когда Камачо лечился от тяжелой травмы колена, которая не позволила ему отправитьcя на чемпионат мира в Аргентину, хотя место в сборной ему было гарантировано.

Камачо начинал карьеру на позиции левого полузащитника, но в Кастилье его переквалифицировали в защитника. Хосе Антонио был настоящем зверем на поле, а его подкаты наводили ужас на соперников. Кроме этого, Камачо выделялся взрывной скоростью и правильным выбором позиции. Возвращаясь к травме, нельзя не упомянуть, что Камачо перенес две операции и в итоге пропустил целых 20 месяцев. В современном мире его бы поставили на ноги за полгода, но, к сожалению, реалии конца 80-х были иными.

После восстановления от ужасной травмы Камачо очень быстро набрал форму и стал лидером Реала и на поле, и в раздевалке. За долгую карьеру в Мадриде Камачо влюбил в себя все окружение и болельщиков, он был предан клубу и без колебания был готов отдать всё ради Реала. Настоящий идол. В итоге за 16 лет Камачо с Реалом девять раз выиграл чемпионат Испании, еще пять — Кубок, дважды Кубок УЕФА и еще по разу Суперкубок Испании и Кубок испанской лиги. К сожалению, Кубок европейских чемпионов не покорился Камачо, из-за чего осталось небольшое чувство недосказанности, однако это ни в коем случае не лишает Хосе Антонио статуса легендарного футболиста и человека в истории Реала.

Роберто Карлос

Выступал за команду: 1996-2007 гг

Матчи: 527

Голы: 69

Ассисты: 88

Роберто Карлос — один из самых знаменитых левых защитников в истории футбола. Бразилец получил огромную популярностью из-за невероятного удара и большой скорости. Роберто был эталоном левого фулбэка своего времени и навсегда вошел в историю. Карлос попал в Европу в 22-летнем возрасте, когда его заприметили скауты Интера. Дебют в составе "нерадзурри" — и тут же пушечный выстрел со штрафного, который принес Интеру победу над Виченцей.

Тогда тренером клуба был Рой Хождсон, и он считал, что место бразильца — слева в полузащите или же в нападении. Ни о какой защите и речи ни шло. Позднее Карлос рассказывал, что, не играя на позиции левого защитника, он мог потерять место в сборной Бразилии, и именно поэтому он попросил руководство выставить его на трансфер. Ходжсона буквально проклинали фанаты Интера, а пресса уничтожала его в своих материалах. Люди не понимали, как можно было так просто расстаться с футболистом столь высокого уровня и даже не попытаться пойти ему на уступки.

На этом итальянская история Карлоса завершилась и он отправился в Реал уже готовым футболистом. Роберто переходил в стан "сливочных" вместе с Давором Шукером, Предрагом Миятовичем и Калренсом Зеедорфром. Спустя два сезона Висенте дель Боске построил легендарную команду, частью которой был и Карлос. Само собой, пошли и трофеи. Тот Реал трижды выиграл Лигу чемпионов. Помните один из самых легендарных голов Лиги чемпионов в исполнении Зинедина Зидана?

То взятие ворот стало победным и принесло Реалу победу в Лиге чемпионов. До сих пор многие считают этот гол самым величественным в новейшей истории турнира.

Карлос при любом тренере оставался основным игроком Реала на протяжении 11 лет. Ему не было равных на своей позиции. Об ударе Карлоса говорили все, потому что люди просто не привыкли видеть такую траекторию.

Секрет бразильца заключался в том, что он зачастую бил внешней стороной стопы, а от того, что удар был невероятной силы, мяч закручивался просто непостижимым образом. Нет сомнений, что вы видели этот гол Роберто в ворота Фабьена Бартеза, но давайте еще раз насладимся этим шедевром и еще разок возьмемся за голову от увиденной траектории. Страшно представить, что было в голове Бартеза.

Угадаете, какой вопрос Карлос слышал чаще всего в своей жизни? Конечно же вопросы о том, как он таким образом подкручивает мяч, что иногда вратари уверены — мяч точно летит мимо ворот. Ровно столько же спрашивают о том голе в ворота французов. Роберто — простой парень и даже не думает лукавить по этому поводу или скрывать свою небольшую хитрость.

За 11 лет в Мадриде Карлос провел 514 игр, забил 69 мячей и завоевал 13 титулов. 69 голов — невероятный показатель для защитника, но в контексте конкретно Роберто в такой цифре нет ничего удивительного. Большинство его голов — настоящие шедевры. При его ударе мяч развивал скорость до 200 км/ч, отчего вратари были просто в ужасе. Если такой снаряд летит в створ, отразить его будет крайне тяжело, какая бы не была реакция у голкипера. В последний сезон Карлос стал чемпионом Испании и решил уступить место молодому поколению.

Решив, что со спортивной точки зрения он добился всего, он отправился в Турцию к другу Зико, после чего вернулся доигрывать в Бразилию. Правда, так думал Карлос, а у махачкалинского Анжи были свои планы на этот счет. И вот, вывалив бразильцу невероятную сумму денег, Анжи заманил его в Россию. Карлос первый год играл, а потом работал в руководстве. Несмотря на эти скитания, в своей карьере верен Роберто был лишь одному клубу, легендой которого он и является.

Редакция Football.ua считает, что место левого защитника Реала в символической сборной займет Роберто Карлос.

Теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять место правого защитника в легендарном составе?

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