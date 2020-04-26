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Ни один мексиканский футбольный турнир не будет доигран.

Федерация футбол Мексики приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20, сообщает официальный сайт организации.

Чемпионаты всех мексиканских лиг не будут доиграны. Кроме того, Федерация футбола Мексики подтвердила, что введен шестилетний мораторий на обмен командами между дивизионами.

Напомним, ранее было объявлено, что в Нидерландах не будет чемпиона и состав Эредивизи не изменится.

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