Другое

Футболистам можно приступить к индивидуальным занятиям.

Начиная с 6 мая в МЛС разрешили проводить индивидуальные тренировки, сообщил официальный сайт.

При этом, клубы этой лиги должны соблюдать протоколы безопасности по охране труда и технике безопасности, которые разработаны с врачами и специалистами.

Читайте также: Последние новости спорта и COVID-19

МЛС надеется, что клубы из чемпионата сумеют обеспечить необходимую среду для того, чтобы максимально обезопасить игроков и персонал.

Ранее сообщалось, что МЛС планирует урезать зарплаты игроков наполовину.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.