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Финансовая помощь правительства помогла клубам преодолеть кризис.

Президент швейцарской футбольной лиги Генрих Шифферле считает, что нет препятствий тому, чтобы чемпионат страны возобновился в конце мая.

"Решающее значение в том, что футбольные клубы и в целом футбол преодолели кризис, связанный с пандемией, сыграл договор швейцарской лиги и федерального правительства, – цитирует Шифферле SFR Sport. – Материальная помощь в размере 350 миллионов франков и льготные условия кредитования были предоставлены без бюрократических проволочек и своевременно".

"Клубы смогли не только избежать финансового краха, но и принять все меры предосторожности в борьбе с коронавирусом. Сейчас положение в нашем футбольном хозяйстве стабильное, и, думаю, 29 мая мы сможем продолжить сезон".

Ранее сообщалось, что 13 июня планирует возобновить игры Серия А.

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