Экс-форвард и нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко скорбит по поводу ухода из жизни легендарного аргентинца.

"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки, – написал Шевченко в своем Твиттере. – Ничто не сможет стереть из памяти тех, кто любит футбол, то, что ты делал. Покойся с миром, легенда».

Ранее сообщалось, что все матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне.