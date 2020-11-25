Андрей Шевченко выразил скорбь по поводу смерти Диего Марадоны.
Диего Марадона и Андрей Шевченко, фото из архива Андрея Шевченко
25 ноября 2020, 20:32
Экс-форвард и нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко скорбит по поводу ухода из жизни легендарного аргентинца.
"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки, – написал Шевченко в своем Твиттере. – Ничто не сможет стереть из памяти тех, кто любит футбол, то, что ты делал. Покойся с миром, легенда».
Ранее сообщалось, что все матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне.