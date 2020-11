Экс-форвард и нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко скорбит по поводу ухода из жизни легендарного аргентинца.

"Ты всегда дарил мне эмоции и улыбки, – написал Шевченко в своем Твиттере. – Ничто не сможет стереть из памяти тех, кто любит футбол, то, что ты делал. Покойся с миром, легенда».

You have always given me emotions and smiles. Nothing will undo what you have done for all those who love football. Rest In Peace eternal legend.❤️🙏🏻 #Maradonahttps://t.co/wp3FoUVYZf pic.twitter.com/qvQv12qEcH