ЧМ-2022. Отбор

В еще одной встрече была зафиксирована нулевая ничья между Кипром и Словакией.

Завершились стартовые поединки отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

В первом матче сборная Норвегии уверенно разобралась с национальной командой Гибралтара, отправив в ворота хозяев три безответных мяча. В составе норвежцев забитыми мячами отметились Александр Серлот, Кристиан Торстведт и Юнас Свенссон.

Гибралтар — Норвегия 0:3

Голы: Серлот, 43, Торстведт, 45, Свенссон, 57

Гибралтар: Кулинг — Оливеро, Муэли, Чиполина, Сарджент — Ронан (Босио, 67), Уокер, Эннесли (Барнетт, 72), Кассиаро (Валарино, 78) — Де Барр

Норвегия: Ярстейн — Мелинг, Лоде, Страннберг, Свенссон (Линнес, 62) — Торстведт, Эдегор (Берг, 46), Мидтше (Нген, 62) — Эльюнусси (Хеуге, 46), Серлот, Холанд (Кинг, 62)

Предупреждения: Эннесли, Муэли, Барнетт — Свенссон

Во второй игре группы G Черногория в гостях вырвала победу над Латвией со счетом 2:1. В концовке первого тайма команды обменялись голами — на забитый мяч Яниса Икауниекса гости ответили точным ударом Стевана Йоветича. Победу черногорцам принес гол в исполнении все того же Йоветича, оформившего дубль.

Латвия — Черногория 1:2

Голы: Икауниекс, 40 — Йоветич, 41, 83

Латвия: Штейнбор — Юрковскис, Ошс, Черномордый, Савальниекс — Зюзин (Карклиньш, 71), Тоберс — Цыганикс (Икауниекс Я., 81), Икауниекс Д., Камеш (Яунземс, 71) — Улдрикис (Кроллис, 81)

Черногория: Миятович — Радунович, Вуячич, Савич, Марушич — Косович, Шчекич — Хакшабанович (Больевич, 90), Йоветич (Бечирай, 87), Иванович (Йовович, 75) — Джурджевич

Предупреждения: Камеш, Черномордый, Карклиньш, Тоберс — Вуячич

В еще одной встрече игрового дня, в рамках группы Н встречались сборные Кипра и Словакии, которые не смогли распечатать ворота друг друга. Как итог нулевая ничья.

Кипр — Словакия 0:0

Кипр: Деметриу — Иоанну, Сотириу, Лайфис, Антониу — Кусулос, Кастанос (Кирьяку, 66), Артиматас — Питтас, Папулис (Лоизу, 72), Сотириу (Элиа, 90)

Словакия: Дубравка — Губочан, Ганцко, Шкриньяр, Пекарик — Беро (Шранц, 78), Грошовски, Куцка — Руснак (Грегуш, 60), Дуда (Стрелец, 84), Боженик (Дюриш, 61)

Предупреждения: Деметриу, Питтас