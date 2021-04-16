Другое

К счастью, обошлось без пострадавших.

Защитник Ромы Крис Смоллинг подвергся ограблению в Риме.

По информации Football Italia, дома англичанина в столице Италии был ограблен.

Трое вооруженных мужчин в масках проникли в дом, когда футболист, его жена и двухлетний ребенок спали. Грабители заставили Смоллинга открыть сейф и отдать им часы Rolex, ювелирные украшения и другие ценные предметы.

Сообщается, что жена игрока обратилась в полицию в 5 утра, ведется расследование.

Ранее дом Паоло Росси ограбили во время его похорон.