К счастью, обошлось без пострадавших.
Крис Смоллинг, getty images
16 апреля 2021, 13:53
Защитник Ромы Крис Смоллинг подвергся ограблению в Риме.
По информации Football Italia, дома англичанина в столице Италии был ограблен.
Трое вооруженных мужчин в масках проникли в дом, когда футболист, его жена и двухлетний ребенок спали. Грабители заставили Смоллинга открыть сейф и отдать им часы Rolex, ювелирные украшения и другие ценные предметы.
Сообщается, что жена игрока обратилась в полицию в 5 утра, ведется расследование.
Ранее дом Паоло Росси ограбили во время его похорон.