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Руководители лиг рассматривают вариант с санкциями, например, лишение 30-50 млн евро доходов от ТВ-прав.

До утверждения нового формата Лиги чемпионов осталось всего несколько мгновений и это ускорило принятие решений для создания Суперлиги. Об этом сообщает Marca.

Главные сторонники Суперлиги мадридский Реал и Манчестер Юнайтед, готовы сделать шаг вперед вместе с финансовой фирмой Key Capital. Вместе они продолжали работать над форматом нового турнира.

Также отмечается, что Ливеопуль, Арсенал, Челси и Тоттенхэм уже успели подписать контракты на участие в новом турнире, а ПСЖ, Бавария и Ювентус пока уходят от окончательного ответа.

При этом все понимают, что национальные чемпионаты и УЕФА против создания Суперлиги. В связи с этим руководители лиг рассматривают введение серьезных санкций, например, лишение 30-50 миллионов евро от доходов от ТВ-прав. Не исключено, что и УЕФА рассматривает подобные решения.

УЕФА в свою очередь, планирует объявить о новом формате Лиги чемпионов в понедельник, 19 апреля.