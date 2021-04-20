Кажется, это конец.
Флорентино Перес, фото getty images
20 апреля 2021, 21:48
Все участники Суперлиги планируют встретиться уже сегодня вечером, чтобы провести экстренное собрание относительно будущего турнира.
Как сообщает TalkSPORT, речь будет идти о роспуске новообразованного соревнования.
Ранее появилась информации о том, что Челси, Атлетико, Барселона, Манчестер Сити, Арсенал и Манчестер Юнайтед собираются покинуть турнир.
Напомним, что ранее АПЛ выступила с официальным заявлением по поводу Суперлиги, что могло послужить причиной решений со стороны английских клубов.