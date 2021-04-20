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Кажется, это конец.

Все участники Суперлиги планируют встретиться уже сегодня вечером, чтобы провести экстренное собрание относительно будущего турнира.

Как сообщает TalkSPORT, речь будет идти о роспуске новообразованного соревнования.

Ранее появилась информации о том, что Челси, Атлетико, Барселона, Манчестер Сити, Арсенал и Манчестер Юнайтед собираются покинуть турнир.

Напомним, что ранее АПЛ выступила с официальным заявлением по поводу Суперлиги, что могло послужить причиной решений со стороны английских клубов.