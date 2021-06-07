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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Серхио Агуэро.

⚽ Аргентина лишилась права проводить Копа Америка-2021.

Так как турнир перенесли в Бразилию, похоже, президент ПСЖ предпочел лучше инвестировать деньги в зарплату Вейналдума👀💰

⚽ Крайний полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, ранее защищавший цвета молодежных сборных Украины всех возрастов, объяснил свое решение выступать за сборную Грузии.

У Виталия еще есть надежда, что Андрей Шевченко когда-то возглавит Милан🔴⚫

⚽ Реал Мадрид назначил Карло Анчелотти на должность главного тренера.

Попридержите коней. Мирон Маркевич и так Анчелотти вне очереди пропустил😠

⚽ Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо просит руководство римского клуба договориться с Джанлуиджи Доннаруммой.

"Чем больше ваши убытки, тем больше у меня прибыль". (с) Мино Райола, 479 год до н.э☝

⚽ Украинский форвард Евгений Бохашвили вернулся в чемпионат Индонезии, подписав контракт с Персипурой.

⚽ Представителям местной прессы удалось запечатлеть на видео реакцию президента Барселоны Жоана Лапорты на назначение Карло Анчелотти в Реал Мадрид.

Из-за таких комментариев потом и начинаются расследования в редакции, кто из коллектива сливает инфу😒

⚽ Агент Педриньо подтвердил, что его клиент близок к переходу в Шахтер : " Появилась такая возможность, и Роберто Де Дзерби она очень нравится".

Согласен! Всего-то 18 млн евро... С такими трансферами можно забыть о конкуренции с Динамо за чемпионство в следующем сезоне...🙅‍♂️🏆

⚽ К слову, Динамо Киев продлило контракт с Мирчей Луческу до 2023 года.

Ну, все. Динамо официально выполнило все задачи, запланированные на летнее трансферное окно✅

⚽ В товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию и одержала свою первую победу в 2021 году.

Заслуживает отдельного места в раю?🤔

⚽ Кристал Пэлас объявил о продлении контракта с нападающим Кристианом Бентеке.

⚽ Агент украинского специалиста Сергея Реброва, покинувшего Ференцварош, рассказал про интерес со стороны Тоттенхэма к своему клиенту: "У него восемь предложений".

Чтобы получить достоверную информацию, иногда достаточно просто спуститься в комментарии👇

⚽ Центральный защитник Манчестер Сити Рубен Диаш стал лучшим игроком АПЛ в сезоне-2020/21.

Без паники. Это просто Сити сейчас работают над его трансфером и "кидают" тонкие намеки😉

⚽ На нашем сайте вышла первая часть материала о национальных гимнах всех стран-участниц Евро-2020.

Я бы сказал, что его уже давно забанили админы🙋‍♂️

⚽ Центральный защитник Лестера Уэсли Фофана объяснил свое фото в футболке Арсенала: "Меня подставили несколько бывших друзей".

France Football не будет сопротивляться, уж поверьте🟦⬜🟥

⚽ С Крымом, Донецком и Луганском: сборная Украины выступит в особенной форме на Евро-2020.

Было трудно не включить в подборку этот "комментарий"🟦🟨👇

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