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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Тьерри Анри отреагировал на конфликт Маурисио Почеттино и Лионеля Месси, который произошел после замены аргентинца в матче против Лиона.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал свое решение заменить Лионеля Месси в матче шестого тура французской Лиги 1 против Лиона: "Это может нравиться, а может не нравиться. Тренер принимает решения".

Марлос намекнул на свой уход из Шахтера: "Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл".

Матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо обслуживал Коваленко. (Не Виктор, а Андрей).

Футбольный агент Шломи Бен Эзра, представляющий интересы атакующего полузащитника Шахтера Манора Соломона, надеется, что в ближайшем его клиент сменит клубную прописку.

Суд Мадрида дал УЕФА пять дней на снятие санкций с соучредителей Суперлиги.

Криштиану Роналду — самый высокооплачиваемый игрок мира по версии Forbes. Также в топ-10 оказались Гарет Бэйл и Эден Азар.

Тьерри Анри претендует на пост главного тренера Барселоны.

Мариуполь подписал контракты с полузащитником национальной сборной Северной Македонии Стефаном Спировски и хорватским защитником Петаром Босанчичем.

По итогам жеребьевки 1/8 Кубка Украины, Динамо поедет в гости к Мариуполю, а Шахтер — к Черноморцу.

Манчестер Юнайтед уcтупил Астон Вилле из-за нереализованного пенальти Бруну Фернандеша в концовке встречи.

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок прошел на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Арсенал уверенно разобрался с Тоттенхэмом в рамках шестого тура АПЛ.

Экс-полузащитник сборной Франции, Арсенала, Манчестер Сити и ряда других клубов Самир Насри объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

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