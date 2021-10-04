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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

💥По итогам шести туров АПЛ, Харри Кейну не удалось отметиться ни одним забитым мячом. Это стало худшим стартом сезона для английского форварда Тоттенхэма за шесть лет.

💥Шериф украинского специалиста Юрия Вернидуба ошарашил мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу в групповом этапе Лиги чемпионов.

В принципе, можно заказать Кашшаи или Штиллера, но тогда придется отказаться от подписания Килиана Мбаппе.

В матчах Шерифом в ЛЧ топы и набрали очки

Или у Вернидуба появился новый португальский друг, который не прочь поделиться опытом и вставить палки в колеса своему бывшему работодателю.

Стоп! Я думал, достойно играть может только один украинский клуб!

Всё, извините, вопрос снят.

💥УЕФА и КОНМЕБОЛ объявили о расширении сотрудничества, одной из важных составляющих будет создание нового кубка.

Ну это, Иван, определенно бан.

💥Накануне встречи с Динамо в Лиге чемпионов главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн лестно высказался в адрес соперника: "У Динамо молодая команда, а Виктор Цыганков — очень востребованный игрок".

💥Новый Рыкун? За что Александр Пихаленок получил дебютный вызов в сборную Украины — рассказываем в нашем материале.

💥Динамо Киев крупно уступило Баварии в групповом этапе Лиге чемпионов, пропустив пять безответных мячей.

Ну, получается, трындец Баварии в ответном матче!

💥Потолок зарплат в Барселоне — 7-й по величине среди команд Ла Лиги, у мадридского Реала выше в 7,6 раз.

О ком идет речь? Можно конкретнее?

💥Лионель Месси повторил рекорд Карима Бензема, забив в 17 сезоне Лиги чемпионов подряд.

Теперь мы знаем, кто будет играть за Ингулец, когда Реал приедет в Петрово.

💥Заря без особых шансов уступила Роме в матче Лиги конференций.

Еще не поздно остановиться!

💥Диего Косту подозревают в финансировании преступной схемы, связанной с игорным бизнесом.

💥Артем Милевский высказался об уходе из Динамо Брест: "Там тренеру было 32 года, а мне — 34. Посчитал, что он слишком молод, чтобы меня учить жизни".

Главное, что Мюллер сдержался в матче с Динамо и не забил.

💥Комментатор Динамо перепутал формы и порадовался пропущенному голу от Шахтера во время поединка юношеских команд.

💥 Вице-президент харьковского Металлиста Евгений Красников рассказал, как экс-защитник команды Папа Гуйе мог оказаться в Серии А: "Звонили из Италии и предлагали 25 млн евро за Папу Гуйе".

💥 Футболист юношеской команды Динамо Самба Диалло заинтересовал Манчестер Сити.

Такой метод работает только с "деревянными" футболистами.

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