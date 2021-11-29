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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

18-летний игрок Ромы Афена-Гьян испортил дебют Андрея Шевченко на посту главного тренера Дженоа. Его второй гол — идеальный.

Неплохо, но провести еще парочку параллелей можно было.

Вячеслав Шевчук стал новым спортивным директором Вереса.

А нужно было бы отдельный законопроект разработать!

Дом Ансу Фати ограбили, пока его семья смотрела матч Барселоны по телевизору.

Список подозреваемых резко сократился до минимума.

Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже Матье Вальбуэна с помощью добытых компрометирующих материалов.

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, как однажды на него переписали черниговскую Десну: "Когда стал владельцем Десны, то мэр Чернигова сказал: "Сынок, это все муниципальное, клуб ты купил на бумаге"".

Или как Андрей Шевченко (когда ему не до смеха), или как Сергей Рафаилов (в любом настроении).

Олимпия не будет выплачивать Динамо долг за Дерлиса Гонсалеса — у клуба нет денег.

Похоже на схему УАФ по продлению контракта с Шевченко после Евро-2020.

Роберт Левандовски — обладатель Золотого мяча-2021 по версии украинских журналистов.

Всё идеально сходится, как в финансовых отчетах Барселоны. Мда...

Нападающий Миная Евгений Селезнев заявил, что "готов переплыть Днепр", если форвард Зари Александр Гладкий обойдет его в списке бомбардиров УПЛ.

Если зарыбил водоем, то не забывай и про прикормку.

Главное, чтобы не "Курском".

Не царское это дело.

Из-за массовых случаев заражения коронавирусом португальский футбольный клуб Белененсеш выставил на матч с Бенфикой девять игроков, включая двух вратарей.

Кажется, мы нашли подходящий чемпионат, где Супряга сможет реанимировать свою карьеру.

Днепр-1 эффектно разгромил Ворсклу в поединке чемпионата Украины.

Опять болельщики Динамо и Шахтера сейчас будут выяснять, кто же из них хуже провел эту еврокубковую кампанию? Не нужно спорить, ребят, ведь ответ на этот вопрос детально изложен в теореме Эскобара, которую уже давно признало всё мировое научное сообщество.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от работы в стане "горняков": "Я всем доволен в Шахтере, но нужно будет еще раз выйти на трансферный рынок".

Диалог выглядел бы примерно так:

+1 к вопросу по Поворознюку.

Манчестер Юнайтед отобрал очки у Челси в центральном поединке 13-го тура АПЛ.

Рангник Аут!

Наверное, платную подписку кто-то забыл продлить.

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