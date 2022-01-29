Кубок Африканских Наций

Кубок африканских наций не перестает удивлять неожиданными событиями.

В рамках 1/4 финала Кубка африканских наций Буркина-Фасо предстоит встретиться с Тунисом.

Накануне поединка должна была состояться традиционная пресс-конференция с участие наставников обеих команд.

Тем не менее, буквально перед началом пресс-конференции в зал вошел неизвестный, который забрал микрофоны, оборудование и молча покинул здание. Дело в том, что организаторы турнира взяли всю аппаратуру в аренду и не заплатили.

Таким образом компания, предоставляющая услуги, решила возместить отсутствие оплаты отсутствием услуги для заказчика.

Пресс-конференция в итоге состоялась, однако без необходимой на то аппаратуры.

Матч Буркина-Фасо — Тунис состоится сегодня в 21:00 по киевскому времени.