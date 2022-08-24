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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 серпня.

Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 23 серпня:

Із нічиї між Шахтарем та Металістом 1925 та перемогами Колоса, Вереса, Зорі над Кривбасом, Чорноморцем та Ворсклою відповідно розпочався новий сезон української Прем’єр-ліги.

При цьому український фахівець на чолі криворізького клубу, Юрій Вернидуб, відзначив своє повернення до УПЛ вилученням на межі від бійки з арбітром.

Київське Динамо остаточно визначило своє майбутнє в осінній кампанії єврокубків, знову поступившись лісабонській Бенфіці.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.