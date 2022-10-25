Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 24 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 24 жовтня:

Футбольний клуб Шахтар заявив, що на Чемпіонаті світу-2022 має грати Україна, а не Іран. Щодо недопустимості участі на Мундіалі посібників росії висловився і головний тренер "гірників" Ігор Йовічевич.

Унаї Емері очолив Астон Віллу. Іспанець приступить до виконання обов'язків 1 листопада.

Легендарний француз Франк Рібері, який днями оголосив про завершення кар'єри, розповів про необхідність операції на коліні для нормального життя.

Що ж до іншого француза, то з'явилася інформація, що Поль Погба розглядав можливість завершення кар'єри.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.