Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 6 березня.
Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У понеділок, 6 березня:
Ротань назвав склад збірної України на матч відбору Євро-2024 проти Англії.
Зінченко став найкращим гравцем тижня в топ-5 лігах по важливому показнику.
Неймар пропустить решту сезону через травму, а колишній футболіст МЮ Гарі Невілл розніс Бруну Фернандеша.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.