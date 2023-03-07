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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 6 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 6 березня:

Ротань назвав склад збірної України на матч відбору Євро-2024 проти Англії.

Зінченко став найкращим гравцем тижня в топ-5 лігах по важливому показнику.

Неймар пропустить решту сезону через травму, а колишній футболіст МЮ Гарі Невілл розніс Бруну Фернандеша.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.