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У англійця виникли проблеми зі здоров'ям.

Півзахисник Челсі та збірної Англії Мейсон Маунт не зможе допомогти своїй національній команді у найближчих матчах відбору Євро-2024 проти України та Італії.

За словами головного тренера Челсі Грема Поттера, у 24-річного футболіста травма і йому потрібен час на відновлення.

"Маунт не поїде до збірної Англії. Йому потрібен час на відновлення, і я думаю, що це правильне рішення", — сказав Поттер.

Раніше була інформація, що Маунт змінив агента, щоб улітку змінити клуб. Місяць тому футболіст перервав переговори про продовження контракту із "синіми".

Нагадаємо, Англія зіграє проти Італії 23 березня, а 26 березня зустрінеться з Україною.