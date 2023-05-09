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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 8 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 8 травня:

ПСЖ розпочав переговори з Моурінью. Парижани вже спілкуються з агентом тренера Жорже Мендешом. Сам Моурінью зацікавлений в пропозиції ПСЖ.

МЮ повторив клубний антирекорд. Манчестер Юнайтед утретє в історії АПЛ програв вісім виїзних матчів за сезон.

Рамос провів 1000 офіційний матч, а Евертон Миколенка знищив Брайтон.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.