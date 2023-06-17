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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 16 червня:

Збірна України здобула важку вольову перемогу над Північною Македонією.

Президента УАФ Андрія Павелка помістили до СІЗО за рішенням суду.

Лондонський Арсенал оголосив про масований відхід футболістів.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.