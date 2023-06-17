Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 16 червня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 16 червня:
Збірна України здобула важку вольову перемогу над Північною Македонією.
Президента УАФ Андрія Павелка помістили до СІЗО за рішенням суду.
Лондонський Арсенал оголосив про масований відхід футболістів.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.