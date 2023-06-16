Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське", підбиває підсумки матчу Північна Македонія — Україна, у якому команда Сергія Реброва влаштувала камбек на полі суперників.

Для збірної України звітній тиждень розпочався з дуже цікавої та непересічної події — товариського матчу проти Німеччини, який для суперників був 1000 в багаторічній історії. Але не тільки цій події були присвячені події в Бремені того вечора, бо "синьо-жовті" вперше зіграли на чолі з Сергієм Ребровим, тож ми мали можливість побачити чимало нових ідей у грі, яка завершилась так, як і мала — видовищною нічиєю 3:3.

Однак усі ці товариські протистояння просто не можуть іти в порівняння з офіційними та відповідальними іграми кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, який будуть приймати наступного року саме німці. Саме цьому й будуть присвячені наступні кілька діб у житті нашої національної команди, а починалось усе в Скоп’є проти Північної Македонії, спогади щодо якої ще й досі жевріють у пам’яті через зустріч на Євро-2020.

Але цього разу сценарій гри був усе ж таки трохи інакшим. Ребров не зробив жодної заміни в стартовому складі, бо, судячи з усього, більшості сподобалось те, що ми побачили в грі проти Німеччини. Однак фокус не вдався. Хлопці виглядали неначе самі не свої, бо за стартові 45 хвилин узагалі нічого не створили на чужій половині поля. А тут ще й дощ, який накрапав над стадіоном Тоще Проескі, надмірно зволожував футбольний газон.

У той самий час біля наших воріт теж було не надто багато загрози, що на 28 хвилині вирішив виправити Микола Матвієнко. Навіс із лівого флангу наш захисник на дальній стійці вирішив зупинити рукою, що помітили арбітри під час перегляду епізоду на VAR. Примітно, що цього Трубін не мав дійсно серйозних викликів, тоді як тут уже довелось рятувати команду, що так і не вдалось зробити. Барді пробив влучно під праву стійку.

Настрій був таким собі з очевидних причин, а вже за вісім хвилин на серці взагалі залишилась лише порожнеча. Дальній постріл із лівого флангу від Ельмаса залетів у ту саму зону, що й одинадцятиметровий до цього, і ніякий майже двометровий Трубін не міг би витягнути цей складний, але дуже якісно виконаний удар. Можливо, Україна й хотіла б побігти чимдуж відіграватись хоча б за одним голом, проте в першому таймі для цього підстав не було, а Аліоські тим часом ледь не поховав наші сподівання на краще пострілом зі штрафного з правого флангу. А ось тоді Трубін уже дійсно врятував.

Сліпа віра в перемогу від фанатів, сподівання на влучні тренерські рішення під час перерви та жага нарешті почати грати в футбол — це були три стовбури, на яких тримались бодай-якісь сподівання на успіх у цьому поєдинку. Ребров зробив свій крок подвійною заміною з появою Ваната та Коноплі, до яких відмінно пасував би й Маліновський, проте тренерський штаб із появою Руслана все ж таки вирішив трохи зачекати.

Можливо, недаремно, бо перша ж вдала дія Ярмоленка біля чужого штрафного, на яку довелось чекати десь більше години ігрового часу, призвела до кутового на правому фланзі, подачу Циганкова з якого в сітку воріт головою перевів Забарний. Не варто було казати, що то був чи не перший наш серйозний момент біля чужих володінь.

За підсумками голосування за підтримки спонсора збірної України ТМ Львівське приз "Лев матчу" у грі проти Північної Македонії отримав нападник нашої національної команди — Михайло Мудрик , який цього разу звично зіграв на лівому фланзі атаки, де запам’ятався вболівальникам, передусім, виконанням двох гольових передач.

Цей матч не став виключенням для Мудрика в каскаді складних протистояння під значним психологічним навантаженням через завищенні очікування збоку футбольної спільноти. І якщо в першому таймі, як і решта партнерів, Михайло нагадував бліду тінь своєї колишньої форми, то вже після перерви ситуація почала разюче змінюватись. Гравцю вдалось продемонструвати як відмінні швидкісні навички, так і дивовижне відчуття моменту для передачі, хоча й без того правий фланг захисту суперників устиг витратити чимало зусиль на стримання лише його одного.

Проте якось воно все ж таки зарухалось. Суперники відповіли потрійною заміною, до якої долучився й Маліновський, проте не за ним була наступна вдала дія з нашого боку. Це Мудрик нарешті ввімкнув свою шалену швидкість, затягнув м’яч до лівого флангу штрафного, і вже з лицьової прострілив навмання до центру, де ніхто не змакнув, але вчасно другим темпом набіг із завершальним пострілом під ліву стійку Конопля. І ось тоді можна було трохи видохнути — збірна намацала свій футбол та й грати залишалось достатньо часу.

А тут ще й Ванат нарешті дав про себе знати, коли красивим фінтом у два дотики посадив Мусліу на друге попередження, тож господарі залишились у меншості в дуже відповідальний момент матчу. Північномакедонська збірна майже не атакувала в другій половині гри, а тим часом у нас виникла пара моментів для Циганкова, проте він ні зі штрафного, ні з божевільної передачі Судакова до правого кута воротарського поцілити у ворота так і не зумів.

Проте, коли вже Мудрик відмінно викрутив подачу з лівого флангу за спини захисникам під завісу гри, то Віктор головою зіграв на "відмінно", перекинувши воротаря, допоки захисники марно сперечались щодо потенційного офсайду. А далі була проста тактика втримання рахунку, яка завершувалась усе одно біля чужих воріт — забили б четвертий, то й питання були б тільки штибу: "А що це взагалі було?". Вони й залишились, звісно, такими самими, але все ж таки з більш гірким присмаком.

Наступний матч збірна України проведе в Трнаві проти Мальти, тоді як Північна Македонія зіграє на Вемблі проти Англії.Північна Македонія —2:3Барді, 31, Ельмас, 39 — Забарний, 62, Конопля, 67, Циганков, 83Дімітрієвські — С. Рістовські, Зайков, Мусліу, Аліоскі — Барді, Адемі (Атанасов, 64), Ашковські (Брдаровські, 64, Дор. Бабунські, 90) — Трайковські (Дорієв, 75), Несторовські (М. Рістовські, 64), Ельмас.Трубін — Тимчик (Конопля, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко — Ярмоленко (Маліновський, 66), Степаненко, Судаков, Мудрик (Сидорчук, 90) — Циганков (Зубков, 90+3) — Довбик (Ванат, 46).Попередження: Рістовські, Мусліу — Довбик.