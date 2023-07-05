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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 4 липня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 4 липня:

Луганська Зоря визначилась із новим головним тренером.

Руслана Ротаня залишили керувати збірною України U-21 на Олімпіаді в Парижі в наступному році.

Півзахисник лондонського Челсі Мейсон Маунт записав прощальне відеозвернення до фанатів клубу.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.