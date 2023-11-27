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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень.

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги!

Минулого тижня збірна України не змогла дотиснути Італію та поступилась прямою путівкою на Євро-2024.

🗣 Більшість коментарів було одного характеру:

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма прокоментував епізод із непризначеним пенальті на Михайлові Мудрику: "На мою думку, у моменті з Мудриком можна було ставити пенальті".

🗣 Тоналі повністю погоджується

Колишній гравець Севільї Луїш Фабіано висловився на адресу зіркового нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда: "Я б теж побив усі гольові рекорди, які є у Голанда".

За інформацією іспанського видання Marca, український форвард Роман Яремчук не може адаптуватися у Валенсії.

🗣 Що ви там бачите? Краще б вже просто написали "Яремчук — дно" (с)

🗣 Жарти жартами, але це дійсно вже було:

Головний тренер збірної Вельсу Роберт Пейдж висловився щодо результатів жеребкування плей-оф відбору на Євро-2024: "Ми, напевно, теж хотіли уникнути України".

🗣Вибачте, що так багато, але президент УЄФА минулого тижня дійсно був хедлайнером:

🗣Буде:

Манчестер Юнайтед готовий продати центрального захисника Рафаеля Варана в зимове трансферне вікно.

🗣 Експертна думка від уболівальника Манчестер Юнайтед із багаторічним стажем:

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі потрапив у серйозну ДТП.

🗣 Наші читачі відразу знайшли зв'язок:

"Він наче блискавка, але не розуміє гру": Гаррі Реднапп розкритикував Михайла Мудрика у розмові з Френком Лемпардом.

🗣 Ну, тепер все зрозуміло...

ФІФА відкрила дисциплінарні справи після скандального матчу Бразилія — Аргентина.

Вінгер мадридського Реала Родріго Гоес після міжнародної паузи повернувся до розташування клубу з травмою, яку отримав у матчі за збірну Бразилії.

🗣 І все ж на нашому сайті сидять найкращі детективи:

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс висловився на адресу українця Олександра Зінченка: "Зінченко — головний жартівник команди".

Головний тренер Пахтакора, відомий ексфутболіст київського Динамо Максим Шацьких, прокоментував здобуття чемпіонського титулу та окреслив її найближчі перспективи: "Пахтакор провів переговори з Суаресом і Кавані".

15-річний Франческо Камарда з Мілану став наймолодшим дебютантом в історії Серії А.