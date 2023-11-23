Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Роб Пейдж висловився щодо жеребкування плей-оф відбору до Євро-2024.

Сьогодні, 23 листопада, національні збірні, яким не вдалося напряму дістатися Євро-2024, дізналися своїх суперників за плей-оф кваліфікації. Збірній Уельсу у першому раунді протистоятиме збірна Фінляндії. Роб Пейдж, головний тренер валлійців, прокоментував результати жеребкування, передає видання The Independent.

За словами 49-річного спеціаліста, збірна Уельсу отримала чудову можливість, оскільки від місця у груповому етапі чемпіонату Європи їх відділяють лише дві домашні звитяги. У разі перемоги над Фінляндією на Уельс чекає переможець пари Польща — Естонія.

"Ми, напевно, теж хотіли уникнути України, тому я думаю, що це пішло за планом для нас. Не думаю, що будь-яка команда з цієї групи (Україна, Фінляндія та Ісландія) хотіла зіграти з нами. Я більше хвилювався через жеребкування домашнього фіналу. У тій формі, в якій ми зараз перебуваємо, і з "Червоною стіною" вдома, ми можемо здолати будь-кого у Кардіффі", — заявив Пейдж.

Нагадаємо, свого суперника дізналась і збірна України, а головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров також прокоментував результати жеребкування.