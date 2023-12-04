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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень.

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги!

ФІФА офіційно визнала "нові" Карпати та Металіст. Вони стали правонаступниками "старих" клубів та головне — спадкоємцями старих боргів.

Скажімо так: зараз, здається, вже не та впевненість у тієї бабусі, яка була раніше...

Зі сміливих розмов ви мій понеділок захотіли розпочати, шановний пане)

Ой не факт, що завтра вже хтось не захоче жити за новим принципом: "Минуле — то минуле, тому треба дивитися в майбутнє".

Зато є чим урізноманітнити цю всю нічну шахедну "битовуху"...

А тут вже краще присядьте, якщо стоїте... Кріштіану Роналду попросив скасувати пенальті у ворота суперника за фол проти себе.

Дуже дискусійна новина, тому спочатку вам слово:

Розгорнутий аналіз у пошуках правди, поява багаторічних спогадів, недовіра та скептицизм, навіть не упустили можливості "попустити" росіян. І це такий спектр в новині про якусь фігню, але фігню про Роналду.

Якщо вже навіть португальський GOAT відмовився пробивати пенальті та замислився про ФП, то може ще є надія, що аргентинський GOAT колись поверне парочку Золотих м'ячів їхнім справжнім власникам?)))

УАФ поінформувала УЄФА та ФІФА про скликання позачергового Конгресу.

Тут таке справа: він останнім часом трохи зайнятий.

Що ж, пане, із радістю запрошуємо вас задонатити обіцяні 200 доларів на збір для наших аеророзвідників 72 ОМБр, які потребують двох дронів, щоб вони робили з російськими окупантами щось схоже на ваш нікнейм.



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Якщо є можливість та бажання зробити більший внесок, то ми не проти, щоб ви скористалися дзвінком до свого заможного друга:

Карло Анчелотті хоче залишити Кепу в мадридському Реалі, — каже видання Relevo.

Дуже файно. Після цих слів Кепи в Реалі не буде вже через хвилин п'ять. Навіщо Флорентіно Пересу потенційні агенти УЄФА в своєму "суперліговому" світі.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке позитивно висловився про гравця своєї команди Усмана Дембеле: "Дембеле – найвпливовіший футболіст у світі. Жодних сумнівів".

Хлопець 1997 року навряд чи знає, як користуватися тією приблудою.

Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної АПЛ у листопаді за версією WhoScored.

Алкоритми бездушного комп'ютера досі не готові до таких футбольних революцій.

Це Зіна під час перебування в збірній проговорився про свої секрети, як він постійно отримує на WhoScore високі оцінки. Роман Яремчук — єдиний, хто секрети ці не знає. Причиною є це відео:

Так ось як Месут Озіл в Арсеналі опинився свого часу...

Карло Анчелотті викликав Андрія Луніна на особисту бесіду: італієць сказав, що поважає та цінує роботу українця, але для нього на даний момент першим номером залишається Кепа. Як тільки іспанець відновиться, він повернеться до стартового складу, тоді як Андрій вирушить на лаву запасних.

Ну максимум передостанньою!

"Він міг бути найкращим гравцем в світі, але мені було все одно, тому що Едегор не був тим футболістом, якого я просив. Цей трансфер був здійснений лише для піару" (с) Карло Анчелотті

Ну що, чекає тепер Луніна "попіаритися" десь в Арсеналі?

Ні, той вирішує все без судів та ключем на 30

Мілан розпочав пошуки нового головного тренера через багату кількість незадовільних матчів у останній час. Стефано Пьолі може бути звільнено найближчим часом, і клубу був запропонований легендарний українець Андрій Шевченко в якості тимчасової опції.

Наші читачі натякають синкам з керівництва Мілана, що, побачивши коментарі на нашому сайті, посміхатися вони точно не будуть.

Манчестер Юнайтед показав найгірший результат за 60 років за пропущеними голами.

Трохи традиційних підколів між фанатами Ліверпуля та Манчестер Юнайтед:

Але капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш має для досягнення цієї цілі всі перспективи)

Артем Довбик та Кіліан Мбаппе вриваються у перегони: у рамках нового проєкту ми щомісяця виділяємо рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.

Звісно, що немає. Наш агент Сергій Андрійович попіклувався про це в першу чергу...

Знаємо точно, що Луніна навіть не розглядаємо, бо він тупо вже втомився бути другим.

Якщо ви з тих, хто не вирішує проблеми, але натомість створює до цього проблеми неіснуючі, то ви могли б порозумітися з Андре Онана. Головне щоб ненароком не випив чужий сироп — про це теж треба думати.

Головне щоб ненароком не випив чужий сироп від кашлю — він цим вже не стурбований?

Виконувач обов'язків головного тренера Зорі Юрій Коваль поділився враженнями після розгрому від Гента та втрати шансів команди на єврокубкову весну: "Гравці не почули мене".

Шацькіх заздридь чи шо?

Залишилося тільки визначити якої саме школи: Йогана Кройфа, Арріго Саккі чи самого Марсело Б'єлси?