Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (08.01.2024 — 14.01.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
Ну, давайте відверто: це вже також не зовсім варіант.
Десь в тій папці Андрій Шевченко й дізнався, що з ним Андрій Павелко колись хотів продовжити контракт у збірній України.
Не факт — там вже Динамо на горизонті.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про оренду Донні ван де Бека у франкфурський Айнтрахт: "Він вже не той футболіст, який грав у мене в Аяксі".
Трохи бази:
Претендуй на ЗМ чи не не претендуй — все одно получиш...
Зрозуміють тільки справжні читачі Football.ua:
А тут людина розійшлася не на жарт:
Колишній вінгер ПСЖ та збірної Аргентини Есек'єль Лавессі був доставлений до психіатричної лікарні. За інформацією Marca, в аргентинця проблеми зі здоров'ям, нібито, через вживання заборонених речовин.
Це спроба урівняти шанси на чемпіонство з Шахтарем? Здається, це не так працює.
Робимо!
Ми маємо тут щось блюрити та цензурити чи най так буде?
Український нападник Артем Довбик висловився про визнання найкращим гравцем Жирони у грудні 2023 року: "Дякую вам, вболівальники Жирони, за цю нагороду".
Артеме, ну що це за справи?
А тепер напишіть в коментарях, що автор — динамівець та хейтить тільки Шахтар!
Гадки не маємо... Але, схоже, Зінедін вирішив "працювати" до того моменту, поки не вистрілить хоча б хтось.
База №2:
На нашому сайті вийшов невеликий матеріал під назвою "Хто виграє Кубок Африки?"
Майже одноголосно:
А ми віримо в нашого співвітчизника!
Це якщо завуальовано:
Це якщо прямолінійно:
Керманич Челсі Маурісіо Почеттіно бачить прогрес Михайла Мудрика після трансферу з Шахтаря: "Мудрик вдосконалюється з кожним матчем".
І дуже "логічно".