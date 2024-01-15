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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (08.01.2024 — 14.01.2024).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

За інформацією Foot Mercato, Кіліан Мбаппе погодив свій перехід до мадридського Реала.

Ну, давайте відверто: це вже також не зовсім варіант.

Андрій Шевченко відмовився очолити збірну Азербайджану вслід за Олегом Блохіним.

Десь в тій папці Андрій Шевченко й дізнався, що з ним Андрій Павелко колись хотів продовжити контракт у збірній України.

Не факт — там вже Динамо на горизонті.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про оренду Донні ван де Бека у франкфурський Айнтрахт: "Він вже не той футболіст, який грав у мене в Аяксі".

Трохи бази:

Ще один колишній гравець Барселони може приєднатись до Інтера Маямі. Мова йдеться про Філіппе Коутінью.

Претендуй на ЗМ чи не не претендуй — все одно получиш...

Зрозуміють тільки справжні читачі Football.ua:

А тут людина розійшлася не на жарт:

Колишній вінгер ПСЖ та збірної Аргентини Есек'єль Лавессі був доставлений до психіатричної лікарні . За інформацією Marca, в аргентинця проблеми зі здоров'ям, нібито, через вживання заборонених речовин.

Це спроба урівняти шанси на чемпіонство з Шахтарем? Здається, це не так працює.

Баєр Леверкузен підписав новий контракт з українським нападником Артемом Степановим.

Робимо!

Віктор Осімген відповів агенту Хвічі Кварацхелії: "Ти — шматок л**на! Тримай свій брудний рот подалі від мого імені!"

Ми маємо тут щось блюрити та цензурити чи най так буде?

Український нападник Артем Довбик висловився про визнання найкращим гравцем Жирони у грудні 2023 року: "Дякую вам, вболівальники Жирони, за цю нагороду".

Артеме, ну що це за справи?

За інформацією Фабріціо Романо, Шахтар повністю погодив трансфер Кевіна за 15 мільйонів євро.

А тепер напишіть в коментарях, що автор — динамівець та хейтить тільки Шахтар!

Бетіс придбав сина Зідана. Ельяс виступатиме у команді U-19.

Гадки не маємо... Але, схоже, Зінедін вирішив "працювати" до того моменту, поки не вистрілить хоча б хтось.

Екскерманич Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік висловився про повернення Джейдона Санчо до Дортмунда: "За шість місяців у мене із Санчо не було жодної дисциплінарної проблеми".

База №2:

На нашому сайті вийшов невеликий матеріал під назвою "Хто виграє Кубок Африки?"

Майже одноголосно:

А ми віримо в нашого співвітчизника!

Рахім Стерлінг заробив найбільшу кількість пенальті в історії АПЛ.

Це якщо завуальовано:

Це якщо прямолінійно:

Керманич Челсі Маурісіо Почеттіно бачить прогрес Михайла Мудрика після трансферу з Шахтаря: "Мудрик вдосконалюється з кожним матчем".

І дуже "логічно".