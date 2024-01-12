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Football.ua розповідає про головних претендентів на перемога на КАН.

В січні стартує континентальна першість Африки, під час якої ми дізнаємося найсильнішу національну команду цього материка.

Традиційно претендентів на "корону" досить багать і цього разу немає якогось однозначного фаворита, а близько 5-7 команд мають приблизно однакові шанси на перемогу.

На турнір приїдуть більшість зіркових африканських футболістів – Мо Салах, Андре Онана, Віктор Осімхен, Ріяд Марез, Садіо Мане і півфіналісти ЧС-2022 команда Марокко!

Саме марокканці разом з Сенегалом, на думку експертів, мають найбільше шансів на перемогу в турнірі. Зовсім трішки від них відстають господарі змагань – збірна Кот д'Івуару, та національна команда Алжиру.

Аутсайдерами турніру вважаються команди Намібії, Мавританії, Мозамбіку та Гвінеї-Бісау. Перемога кожної з них оцінюється коефіцієнтами вищими за 100-150.