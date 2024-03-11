Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (04.03.2024 — 10.03.2024).
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
💭Особисто ми чекаємо на ваші коментарі щодо цієї грандіозної події.
💭Тобто виходить, що і Житомир все ж існує?!
💭Серце боліти починає, коли згадує про свою найбільшу помилку в кар'єрі продати його в Арсенал...
💭Скоріше хтось з читачів Football.ua вже вилетів до Мадрида з гайковим ключем.
💭Принципово заявив, що всі в команді спілкувалися та спілкуватимуться виключно українською!
📰ЗАХИСНИК КРИВОРІЗЬКОГО КРИВБАСУ РАФАЕЛЬ БАНДЕЙРА ВИСЛОВИВСЯ ПРО СКАНДАЛЬНИЙ ГОЛ ДМИТРО КРИСЬКІВА: "ШАХТАР НЕ ДІЯВ ЗА ПРИНЦИПОМ ФЕЙР-ПЛЕЙ".
💭Записуємо, запам'ятовуємо, використовуємо.
💭Скажіть хтось Челсі та Манчестер Юнайтед, що це тільки з Реалом працює!
💭Провокуєте "Вакарчука"? Краще не треба.
💭Щоб провести жеребкування, потрібні гроші. Всі скинулися — вгадайте хто не скинувся.
💭Із першим мільйоном доведеться почекати🗿
💭Якби не Шахтар, то де б Циганик брав ідеї для контенту?
💭Справедливо та незаангажовано (с)
💭План спрацював. Якщо "нічого", то Лунін залишається в старті!
📰 КАПІТАН РБ ЛЕЙПЦИГ ВІЛЛІ ОРБАН ВИСЛОВИВСЯ ПРО СУДДІВСТВО У МАТЧІ-ВІДПОВІДІ 1/8 ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ З МАДРИДСЬКИМ РЕАЛОМ (1:1): "CУДДЯМ НЕ ВИСТАЧАЄ СМІЛИВОСТІ, ЩОБ ВИДАЛЯТИ ЗІРОК".
💭База!
💭Тільки тен Гаг, напевно, хотів сказати "Варчестер Пенальтед повернувся".