Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

📰ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЕРІК ТЕН ГАГ ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПОРАЗКУ У ДЕРБІ ПРОТИ МАНЧЕСТЕР СІТІ: "Я НЕ ПОБАЧИВ СЬОГОДНІ НАСТІЛЬКИ ВЕЛИКОЇ РІЗНИЦІ ПОМІЖ КОМАНДАМИ".

💭Особисто ми чекаємо на ваші коментарі щодо цієї грандіозної події.

📰ЯК ПОВІДОМИВ ЖУРНАЛІСТ ФАБРІЦІО РОМАНО, ПОЛІССЯ ПОГОДИЛО ТРАНСФЕР ФОРВАРДА З ВЕНЕСУЕЛИ ЛУІФЕРА ЕРНАНДЕСА.

💭Тобто виходить, що і Житомир все ж існує?!

📰ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР МАНЧЕСТЕР СІТІ ХОСЕП ГВАРДІОЛА ВИСЛОВИВ ПРО ФІЛА ФОДЕНА: "Я ЗУСТРІВ НАЙКРАЩОГО ГРАВЦЯ ПІСЛЯ МЕССІ".

💭Серце боліти починає, коли згадує про свою найбільшу помилку в кар'єрі продати його в Арсенал...

📰ГОЛКІПЕР ТІБО КУРТУА ПОВЕРНУВСЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ ГРУПИ МАДРИДСЬКОГО РЕАЛА.

💭Скоріше хтось з читачів Football.ua вже вилетів до Мадрида з гайковим ключем.

📰НАПАДНИК МАНЧЕСТЕР СІТІ ЕРЛІНГ ГОЛАНД ВИСЛОВИВСЯ ПРО НАПАДНИКА ІНТЕР МАЯМІ ЛІОНЕЛЯ МЕССІ: "МОЖЛИВО, МЕССІ ПОТРІБНО ЗАВЕРШИТИ КАР'ЄРУ, ЩОБ ХТОСЬ ІНШИЙ СТАВ ВВАЖАТИСЯ НАЙКРАЩИМ".

📰ІНТЕР МАЯМІ ПОПРОЩАВСЯ ЗІ СВОЇМ КОЛИШНІМ КАПІТАНОМ ТА ЗАХИСНИКОМ ДЕАНДРЕ ЄДЛІНОМ.

💭Принципово заявив, що всі в команді спілкувалися та спілкуватимуться виключно українською!

📰ЗАХИСНИК КРИВОРІЗЬКОГО КРИВБАСУ РАФАЕЛЬ БАНДЕЙРА ВИСЛОВИВСЯ ПРО СКАНДАЛЬНИЙ ГОЛ ДМИТРО КРИСЬКІВА: "ШАХТАР НЕ ДІЯВ ЗА ПРИНЦИПОМ ФЕЙР-ПЛЕЙ".

💭Записуємо, запам'ятовуємо, використовуємо.

📰РЕАЛ МАДРИД ВТРИМАВ НІЧИЮ В МАТЧІ ПРОТИ РБ ЛЕЙПЦИГ ТА ВИЙШОВ ДО 1/4 ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ.

💭Скажіть хтось Челсі та Манчестер Юнайтед, що це тільки з Реалом працює!

📰ЧЕЛСІ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ПРОДАВАТИ МИХАЙЛА МУДРИКА, НЕЗВАЖАЮЧИ НА БАЖАННЯ ПІДПИСАТИ НІКО ВІЛЬЯМСА, — ПОВІДОМЛЯЄ THE TELEGRAPH.

💭Провокуєте "Вакарчука"? Краще не треба.

📰БАРСЕЛОНА БЛИЗЬКА ДО ДОМОВЛЕНОСТІ З РУБЕНОМ АМОРІМОМ.

💭Щоб провести жеребкування, потрібні гроші. Всі скинулися — вгадайте хто не скинувся.

📰УКРАЇНСЬКИЙ НАПАДНИК БОГДАН В'ЮННИК СТАВ ГРАВЦЕМ ЛЕХІЇ ГДАНСЬК.

💭Із першим мільйоном доведеться почекати🗿

📰ДИНАМО КИЇВ У МАТЧІ ІЗ СКАНДАЛЬНИМ ПЕНАЛЬТІ ВТРАТИЛО ОЧКИ НА ПОЛІ ВЕРЕСУ.

💭Якби не Шахтар, то де б Циганик брав ідеї для контенту?

📰ШАХТАР ЗВЕРТАТИМЕТЬСЯ З ПОЗОВОМ ПРОТИ БОГДАНА В’ЮННИКА ТА ЛЕХІЇ.

💭Справедливо та незаангажовано (с)

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР РЕАЛА КАРЛО АНЧЕЛОТТІ ВИСЛОВИВСЯ ПРО МОЖЛИВІ КАДРОВІ ЗМІНИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ: "МОЖЛИВО, КУРТУА ТА МІЛІТАО ЗІГРАЮТЬ У ЧВЕРТЬФІНАЛІ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ".

💭План спрацював. Якщо "нічого", то Лунін залишається в старті!

📰 ЛАЗАРЕТ ЧЕЛСІ ПОПОВНИЛИ ТРИ ГРАВЦІ ОСНОВНОГО СКЛАДУ.

📰 ЛЕСТЕРУ ЗАГРОЖУЄ ВІДРАХУВАННЯ ОЧОК ЗА МОЖЛИВЕ ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПРАВИЛ.

📰 КАПІТАН РБ ЛЕЙПЦИГ ВІЛЛІ ОРБАН ВИСЛОВИВСЯ ПРО СУДДІВСТВО У МАТЧІ-ВІДПОВІДІ 1/8 ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ З МАДРИДСЬКИМ РЕАЛОМ (1:1): "CУДДЯМ НЕ ВИСТАЧАЄ СМІЛИВОСТІ, ЩОБ ВИДАЛЯТИ ЗІРОК".

💭База!

📰 І НАЙКРАЩИЙ КОМЕНТАР ТИЖНЯ НАЛЕЖИТЬ ГОЛОВНОМУ ТРЕНЕРУ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЕРІКУ ТЕН ГАГУ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД ЕВЕРТОНОМ ЗАВДЯКИ ДВОМ РЕАЛІЗОВАНИМ ПЕНАЛЬТІ!

💭Тільки тен Гаг, напевно, хотів сказати "Варчестер Пенальтед повернувся".