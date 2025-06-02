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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (26.05.2025-01.06.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 АНТОНІ ОТРИМАВ ВИКЛИК ВІД АНЧЕЛОТТІ ДО ЗБІРНОЇ БРАЗИЛІЇ.

📰 БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН ОГОЛОСИВ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕРІКА ТЕН ГАГА.

📰 АЛІССОН ВИСЛОВИВСЯ ПРО ЧЕМПІОНСТВО ЛІВЕРПУЛЯ: "ЧЕСНО КАЖУЧИ, Я ТРОХИ ВТОМИВСЯ ВІД СВЯТКУВАНЬ".

📰 КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ЗРОБИВ НЕОДНОЗНАЧНУ ЗАЯВУ ПІСЛЯ ОСТАННЬОГО МАТЧУ АН-НАСРА У СЕЗОНІ: "ЦЯ ГЛАВА ЗАКІНЧЕНА".

📰 АРДА ТУРАН — НОВИЙ ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ШАХТАРЯ.

📰 СІМОНЕ ІНДЗАГІ ДАВ "ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО" НА ПРОПОЗИЦІЮ З САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ З ЗАРПЛАТОЮ 25 МЛН ДОЛАРІВ НА РІК — ПОВІДОМИВ САША ТАВОЛЬЄРІ

💬 Це такі зарплати в Італії? Навіть на піратських трансляціях УПЛ на YouTube-каналі Руху пропозиції 100% привабливіші...

📰 ФІФА НАКЛАЛА НА ЛІОН ТРАНСФЕРНИЙ БАН ДО 2026 РОКУ ЗА БОРГ У 2000 ЄВРО.

📰 РУСЛАН РОТАНЬ — НОВИЙ ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ПОЛІССЯ.

🫶🏼❤️

📰 ЙОНАТАН ТА — ГРАВЕЦЬ БАВАРІЇ.

📰 ЕРІК ТЕН ГАГ ОЗВУЧИВ ПЕРШІ ТРАНСФЕРНІ ЦІЛІ БАЄРА ПІД СВОЇМ КЕРІВНИЦТВОМ — АНТОНІ ТА АЛЕХАНДРО ГАРНАЧО З МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД СЕРЕД НИХ.

📰 МАКС АЛЛЕГРІ ОФІЦІЙНО ПОВЕРНУВСЯ ДО МІЛАНА.

📰 ДВОРАЗОВИЙ ВОЛОДАР ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ ХЕСУС ВАЛЬЄХО ОФІЦІЙНО ЗАЛИШИВ РЕАЛ МАДРИД.

📰 ПСЖ ДО ФІНАЛУ БУВ ЧЕТВЕРТИМ КЛУБОМ ЗА МАТЧАМИ В ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ, ЯКІ НІКОЛИ НЕ ПЕРЕМАГАЛИ В ТУРНІРІ, ДИНАМО — ДРУГЕ.

c А жіноча Ліга чемпіонів, м?

📰 КІЛІАН МБАППЕ ВІДРЕАГУВАВ НА ПЕРЕМОГУ ПСЖ У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ.

📰 ВАН БАСТЕН І ВАН ДЕР ВААРТ РОЗКРИТИКУВАЛИ ШОУ LINKIN PARK ПЕРЕД ФІНАЛОМ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ.



💬 На щастя, після вчорашнього цього має стати на 34% менше :)