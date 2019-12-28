Англия

"Чайки" успешно завершили 2019 год домашней победой.

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги Брайтон принимал на своем поле Борнмут.

Подопечные Грэма Поттера уверенно одолели соперника со счетом 2:0, прервав свою серию без побед, которая длилась четыре поединка.

Таким образом Брайтон сейчас занимает 13-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, тогда как Борнмут опустился на 16-ю строчку.

Брайтон — Борнмут 2:0

Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79

Брайтон: Райан — Монтойя, Данк, Даффи, Берн — Проппер, Муй (Стивенс, 84), Биссума (Маррей, 89) — Джаханбахш (Альсате, 83), Троссард, Мопе

Борнмут: Рамздейл — Стейси, С. Кук, Мефам, Рико — Х. Уилсон (Фрэйзер, 62), Биллинг, Гослинг, Станислас (К. Уилсон, 62) — Соланке, Кинг (Л. Кук, 73)

Предупреждения: С. Кук, Биллинг